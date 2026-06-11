Siapa Bilang Jogja Cuma Punya Hidangan Manis? Wajib Coba Sensasi Oseng Mercon Bertabur Rawit

JawaPos.com-Meski identik dengan gudeg dan berbagai hidangan bercita rasa manis, Jogjakarta juga memiliki beragam kuliner dengan sensasi pedas yang menggoyang lidah.

Salah satu yang paling terkenal adalah oseng mercon asli dan khas Jogjakarta.

Oseng mercon merupakan olahan daging sapi dan koyor yang kemudian diberi bumbu rempah dan campuran dari ulekan ratusan cabai.

Perpaduan daging yang empuk, koyor yang kenyal, serta cita rasa gurih dan pedas menjadikan hidangan ini sangat menggugah selera. Apalagi jika ditambah dengan burung puyuh goreng yang semakin menambah kelezatan rasa oseng mercon khas Jogja ini.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, oseng mercon di Jogjakarta saat ini juga semakin beragam. Tidak hanya menggunakan daging sapi, kini anda dapat menemukan oseng mercon berbahan dasar ayam suwir, daging bebek, sampai ikan cakalang.

Berikut rekomendasi oseng mercon paling populer di Jogjakarta, kota asal lahirnya hidangan pedas bertabur cabai rawit, yang siap memanjakan lidah anda.

Oseng Mercon Bu Narti

Oseng mercon bu narti terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.107. Oseng mercon bu narti berisi daging sapi dan koyor. Oseng mercon bu narti berisi ratusan cabai dengan kuah merah pekat. Oseng mercon ini disajikan dengan nasi dan lalapan timun,

Oseng Mercon Mas Toni

Oseng mercon mas toni menawarkan berbagai menu yang beragam. Warung yang buka selama 24 jam ini menyajikan menu oseng mercon daging sapi, babat, paru, tetelan, sampai ikan cakalang. Oseng mercon mas toni menggunakan rempah-rempah dan cabe merah pekat.

Oseng Mercon Mbok Sum’

Oseng mercon mbok sum adalah destinasi kuliner malam yang pas. Oseng mercon di sini menggunakan cabai yang berlimpah. Kombinasi gudeg mbok sum dengan oseng mercon yang pedas, mampu menciptakan rasa yang pas.

Oseng Mercon 62