Siapa Bilang Jogja Cuma Punya Hidangan Manis? Wajib Coba Sensasi Oseng Mercon Bertabur Rawit

Ilustrasi oseng mercon daging sapi khas Jogjakarta/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Meski identik dengan gudeg dan berbagai hidangan bercita rasa manis, Jogjakarta juga memiliki beragam kuliner dengan sensasi pedas yang menggoyang lidah.
Salah satu yang paling terkenal adalah oseng mercon asli dan khas Jogjakarta.
Oseng mercon merupakan olahan daging sapi dan koyor yang kemudian diberi bumbu rempah dan campuran dari ulekan ratusan cabai.
Perpaduan daging yang empuk, koyor yang kenyal, serta cita rasa gurih dan pedas menjadikan hidangan ini sangat menggugah selera. Apalagi jika ditambah dengan burung puyuh goreng yang semakin menambah kelezatan rasa oseng mercon khas Jogja ini.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, oseng mercon di Jogjakarta saat ini juga semakin beragam. Tidak hanya menggunakan daging sapi, kini anda dapat menemukan oseng mercon berbahan dasar ayam suwir, daging bebek, sampai ikan cakalang.
Berikut rekomendasi oseng mercon paling populer di Jogjakarta, kota asal lahirnya hidangan pedas bertabur cabai rawit, yang siap memanjakan lidah anda.
Oseng Mercon Bu Narti
Oseng mercon bu narti terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.107. Oseng mercon bu narti berisi daging sapi dan koyor. Oseng mercon bu narti berisi ratusan cabai dengan kuah merah pekat. Oseng mercon ini disajikan dengan nasi dan lalapan timun,
Oseng Mercon Mas Toni
Oseng mercon mas toni menawarkan berbagai menu yang beragam. Warung yang buka selama 24 jam ini menyajikan menu oseng mercon daging sapi, babat, paru, tetelan, sampai ikan cakalang. Oseng mercon mas toni menggunakan rempah-rempah dan cabe merah pekat.
Oseng Mercon Mbok Sum’
Oseng mercon mbok sum adalah destinasi kuliner malam yang pas. Oseng mercon di sini menggunakan cabai yang berlimpah. Kombinasi gudeg mbok sum dengan oseng mercon yang pedas, mampu menciptakan rasa yang pas.
Oseng Mercon 62
Oseng mercon 62 menawarkan oseng mercon yang tingkat kepedasannya bisa disesuaikan. Kuah oseng mercon di sini disajikan dengan terpisah, sehingga pelanggan bisa memilih level pedasnya. Di sini juga tersedia beberapa varian oseng mercon seperti oseng kikil, otot, ayam, dan bebek.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang