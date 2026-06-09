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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 9 Juni 2026 | 20.26 WIB

Kuliner Viral Khas Jogja 2026, Sensasi Baru Makan Gudeg Bubur dan Mie Sapi Banteng yang Kekinian!

Ilustrasi bubur gudeg/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Image

Ilustrasi bubur gudeg/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

JawaPos.com-Kuliner khas Jogja seolah tidak pernah ada habisnya. Selalu ada tempat makan baru yang menarik untuk dicoba di kota ini.

Mulai yang tersebar di pusat kota, sampai kawasan pedesaan. Kuliner khas Jogja menawarkan cita rasa khas yang mampu memikat wisatawan dan warga lokal.

Bergeser pada kuliner viral di kota Jogja, berikut adalah tempat yang sedang naik daun dan tidak pernah sepi pengunjung.

Popularitasnya tidak hanya didukung oleh rasanya yang lezat, tetapi juga konsep unik serta pengalaman bersantap yang berbeda dari biasanya. 

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut kuliner viral khas Jogjakarta yang kekinian dan wajib anda coba. 

Brongkos merupakan hidangan khas Jogja yang mirip dengan rawon. Koyor sapi brongkos dimasak menggunakan kuah santan dengan bumbu kluwek. Warung brongkos paling terkenal di Jogja adalah brongkos handayani, yang terletak di Jl. Gading No.2 Patehan, Kraton Jogjakarta. Brongkos ini berisi urat sapi, kacang tolo, bacem tahu, dan telur rebus. 

Tengkleng Bhenjoyo yang terletak di Jl. Pekapalan Timur No.6 Prawirodirjan, Gondomanan. Tengkleng Bhenjoyo menyajikan porsi jumbo sehingga lebih puas. Di sini juga tersedia berbagai macam varian seperti tengkleng gajah, tengkleng iga, dan sate buntel. Tengkleng Bhenjoyo juga menggunakan kuah gurih yang semakin menambah kelezatannya semakin terasa.

Kawasan Wijilan dikenal sebagai sentra kuliner gudeg yang legendaris di Jogjakarta. Gudeg Bu Is memiliki tekstur areh yang kering dengan rasa manis-gurih khas, ditambah dengan sambal krecek yang pedas, serta ayam kampung ungkep yang lembut, semakin membuat gudeg wijilan bu is selalu terasa istimewa .  

Mie sapi banteng adalah kuliner kekinian favorit mahasiswa Jogajakrta. Terletak di Jl. Banteng Utama, No.25 Ngaglik, Sleman Jogjakarta. Mie sapi banteng menggunakan daging sapi cincang dengan bumbu chili oil aromatik yang khas. Di sini anda bisa mengatur level kepedasan sesuai selera, serta tambahan topping pangsit goreng yang gurih dan lezat.

Gudeg Mercon Bu Tinah berlokasi di Jl. Asem Gede No.8, Cokrodiningratan Jetis, Jogjakarta. Gudeg di sini terbilang unik, dengan perpaduan rasa manis khas Jogja serta sambal kreceknya yang super pedas. Di sini anda dapat mengambil lauk pendamping seperti telur bacem, sate ayam, sampai aneka gorengan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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