Resep French Toast Bite Selai Kacang, Camilan Manis Praktis dari Roti Tawar untuk Sarapan

Potret French Toast Bite Selai Kacang yang bisa jadi ide camilan (Instagram @hulyatirfani)
JawaPos.com - Roti tawar menjadi salah satu bahan makanan yang paling sering tersedia di rumah. Selain praktis, roti tawar juga bisa diolah menjadi berbagai menu menarik, mulai dari sarapan hingga camilan sore. Salah satu kreasi yang sedang banyak dicoba adalah French Toast Bite Selai Kacang yang dibagikan oleh Instagram @hulyatirfani.
Menu ini menawarkan kombinasi roti tawar yang lembut di dalam dengan lapisan luar yang sedikit renyah setelah dimasak. Tambahan selai kacang memberikan rasa gurih-manis yang membuat setiap gigitan terasa lebih nikmat.
Karena menggunakan bahan sederhana dan waktu memasak yang singkat, French Toast Bite cocok dijadikan menu sarapan cepat, bekal anak, atau camilan saat bersantai di rumah.
French toast biasanya dibuat dengan mencelupkan roti ke dalam campuran telur dan susu sebelum dimasak hingga keemasan. Pada versi bite-size ini, roti dipotong menjadi ukuran kecil sehingga lebih praktis disantap.
Isian selai kacang membuat teksturnya semakin creamy dan kaya rasa. Perpaduan telur dan susu juga menghasilkan aroma yang harum saat dimasak.
Menu ini bisa dinikmati langsung atau ditambahkan berbagai topping sesuai selera seperti madu, gula halus, hingga potongan buah segar.
Bahan French Toast Bite Selai Kacang
Roti tawar secukupnya
Selai kacang secukupnya
1 butir telur
75 ml susu UHT
Pelengkap (Opsional)
Madu
Gula halus
Kayu manis bubuk
Buah segar
Cokelat leleh
Cara Membuat French Toast Bite Selai Kacang
1. Ambil beberapa lembar roti tawar.
2. Oleskan selai kacang pada salah satu sisi roti.
3. Tumpuk dengan lembar roti lainnya seperti membuat sandwich.
4. Potong-potong menjadi ukuran kecil atau bite-size.
5. Dalam wadah terpisah, kocok telur dan susu hingga tercampur rata.
6. Celupkan potongan roti ke dalam campuran telur dan susu hingga seluruh permukaannya terlapisi.
7. Panaskan teflon atau pan anti lengket dengan api kecil.
8. Susun potongan roti di atas pan.
9. Masak hingga kedua sisinya berwarna keemasan.
10. Angkat dan sajikan selagi hangat.
Gunakan roti tawar yang sedikit tebal agar tidak mudah hancur saat dicelupkan ke dalam campuran telur dan susu.
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