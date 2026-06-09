Resep Simple Cheese Burger dengan Caramelized Onion, Burger Homemade Juicy yang Cocok untuk Akhir Pekan

Potret simple cheese burger dengan pattu daging homemade. (Sumber: instagram.com/@nabilahmazalan)
JawaPos.com - Burger menjadi salah satu makanan yang selalu berhasil menggugah selera. Namun, tak perlu selalu membeli di restoran, karena burger lezat juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana.
Melalui unggahan Instagram @nabilahmazalan, dibagikan resep Simple Cheese Burger with Caramelized Onion yang mengandalkan tiga komponen utama, yaitu patty daging homemade, garlic yogurt sauce, dan caramelized onion.
Meski terlihat sederhana, kombinasi ketiga elemen tersebut menghasilkan burger yang juicy, creamy, dan kaya rasa. Patty daging yang tebal dan gurih berpadu dengan saus yoghurt bawang putih yang segar serta bawang bombai karamel yang manis alami. Hasilnya adalah burger rumahan yang tak kalah nikmat dari menu kafe atau restoran.
Resep ini juga cocok menjadi ide mengolah daging kurban karena menggunakan daging sapi giling sebagai bahan utama patty.
Kunci burger yang enak sebenarnya tidak terletak pada banyaknya bahan, melainkan kualitas dan keseimbangan rasa setiap komponennya.
Patty daging dibuat dengan bumbu yang sangat sederhana sehingga cita rasa daging tetap menjadi bintang utama. Sementara itu, caramelized onion memberikan rasa manis alami yang muncul dari proses memasak bawang perlahan hingga berwarna kecokelatan.
Tambahan garlic yogurt sauce menghadirkan sensasi creamy dan sedikit segar yang membuat burger terasa lebih ringan dan tidak mudah membuat enek.
Bahan Patty Burger
500 gram daging sapi giling
1 sdt garam
1 sdt lada hitam
Butter atau minyak secukupnya untuk memanggang
Bahan Garlic Yogurt Sauce
6 sdm yoghurt plain
2 sdt bawang putih cincang halus
1/2 sdt lada hitam
Mixed herbs secukupnya
Perasan air jeruk nipis secukupnya
Garam secukupnya (opsional)
Bahan Caramelized Onion
2 buah bawang bombai ukuran besar, iris tipis
1 sdm butter
Pelengkap
Roti burger
Keju lembaran sesuai selera
Selada atau sayuran segar (opsional)
Cara Membuat Patty Burger
1. Campurkan daging sapi giling dengan garam dan lada hitam.
2. Aduk secukupnya hingga tercampur rata, jangan terlalu lama agar tekstur daging tetap juicy.
3. Bagi adonan menjadi beberapa bagian.
4. Bentuk bulat lalu pipihkan menyerupai patty burger.
5. Simpan dalam freezer selama beberapa saat agar bentuknya lebih kokoh.
6. Panaskan sedikit butter atau minyak.
7. Panggang patty hingga matang dan bagian luarnya kecokelatan.
8. Jika menggunakan keju, letakkan di atas patty menjelang matang agar meleleh.
Cara Membuat Garlic Yogurt Sauce
1. Campurkan yoghurt plain, bawang putih cincang, lada hitam, mixed herbs, dan perasan jeruk nipis.
2. Aduk hingga rata.
3. Cicipi dan tambahkan sedikit garam jika diperlukan.
4. Simpan di kulkas hingga siap digunakan.
Cara Membuat Caramelized Onion
1. Lelehkan butter di atas wajan.
2. Masukkan irisan bawang bombai.
3. Masak dengan api kecil sambil sesekali diaduk.
4. Lanjutkan memasak hingga bawang berubah warna menjadi kecokelatan dan teksturnya lembut.
5. Angkat dan sisihkan.
Cara Merakit Burger
1. Panggang roti burger sebentar agar lebih harum.
2. Oleskan garlic yogurt sauce pada bagian bawah roti.
3. Letakkan patty daging yang sudah matang.
4. Tambahkan keju leleh jika menggunakan.
5. Beri caramelized onion secukupnya.
6. Tambahkan selada atau sayuran lain sesuai selera.
7. Tutup dengan bagian atas roti burger.
8. Sajikan selagi hangat.
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