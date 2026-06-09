8 Realita Pahit yang Hanya Dipahami oleh Orang-Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat atau Keluarga Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki teman dekat./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin terhubung melalui media sosial dan teknologi, ada sebagian orang yang justru menjalani hidup tanpa teman dekat atau dukungan keluarga.
Mereka mungkin tetap bekerja, tersenyum, dan menjalankan rutinitas seperti biasa, tetapi di balik itu ada berbagai pengalaman emosional yang jarang dipahami orang lain.
Dalam psikologi, hubungan sosial yang sehat merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang tidak memiliki orang terdekat yang dapat diandalkan, mereka sering menghadapi tantangan yang unik dan terkadang menyakitkan.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat delapan realita pahit yang sering hanya dipahami oleh mereka yang hidup tanpa teman dekat atau keluarga.
1. Tidak Ada Tempat untuk Benar-Benar Berbagi
Semua orang mengalami hari yang buruk, tekanan pekerjaan, atau masalah pribadi. Namun, bagi orang yang tidak memiliki teman dekat atau keluarga, tidak ada sosok yang bisa dihubungi hanya untuk didengarkan.
Menurut psikologi, kebutuhan untuk didengar dan dipahami merupakan bagian penting dari kesejahteraan emosional. Ketika tidak ada ruang aman untuk berbagi, seseorang bisa memendam perasaan terlalu lama hingga berujung pada stres yang berkepanjangan.
Mereka akhirnya terbiasa menyimpan semuanya sendiri, bukan karena kuat, melainkan karena merasa tidak memiliki pilihan lain.
2. Kesepian Tidak Selalu Berarti Sendiri
Banyak orang mengira kesepian hanya terjadi ketika seseorang berada sendirian. Padahal, seseorang bisa merasa sangat kesepian bahkan saat berada di tengah keramaian.
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