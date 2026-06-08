10 Pilihan Kuliner Seafood Lezat di Malang yang Sering Jadi Rujukan Pecinta Masakan Laut

Rekomendasi kuliner seafood cocok buat pecinta masakan laut di Malang (Magnific/Jannoon028)
JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner seafood yang sangat lezat dan sangat beragam untuk semua kalangan.
Dari warung tenda masakan laut sederhana buka malam hari hingga restoran seafood kekinian dengan konsep unik berbangunan serba putih, masakan laut di Malang hadir dengan pilihan menu dan saus yang sangat lengkap.
Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi seafood terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.
Dilansir dari laman Nahwa Travel dan Nagan Tour pada Senin (8/6), berikut sepuluh rekomendasi kuliner seafood enak di Malang.
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1. Ocean Garden Resto
Restoran yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kiduldalem, Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 ini menyajikan berbagai menu seafood lengkap mulai dari olahan ikan gurami, patin, tuna, cumi, kepiting asam manis, hingga kepiting saus padang.
Tersedia pula menu paket seperti gurame goreng lengkap dengan nasi putih, cah sayur, mie goreng, sambal, dan lalapan, serta menu non-seafood seperti nasi goreng, bebek, dan aneka penyetan dengan harga mulai dari Rp 2.500.
2. Ikan Bakar 52
Restoran yang berlokasi di Jalan KH Agus Salim Nomor 11, Kiduldalem, Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 21.30 ini memiliki tempat yang sangat luas sehingga sangat cocok untuk makan bersama rombongan keluarga.
Pilihan menu sangat variatif mulai dari kepiting asam manis, ikan bakar mentega, mie tom yum seafood, ayam taliwang, sapo tahu, hingga makanan western dan berbagai snack dengan harga mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 755.000.
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