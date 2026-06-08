13 Kuliner Nasi Pecel Legit di Malang, Selalu Jadi Andalan Karena Banyak Varian Pilihan

Rekomendasi kuliner nasi pecel enak di Malang (Magnific/Ikarahma)
JawaPos.com - Kota Malang dikenal sebagai surga kuliner nasi pecel yang menghadirkan cita rasa bumbu kacang khas dengan berbagai pilihan lauk yang sangat lengkap.
Dari warung sederhana yang sudah berdiri puluhan tahun hingga depot modern dengan berbagai varian menu, nasi pecel di Malang terus memanjakan penggemarnya.
Setiap warung nasi pecel di Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari bumbu kacang yang diulek manual hingga pilihan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan selera.
Dilansir dari laman Nahwa Travel dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (8/6), berikut 13 rekomendasi kuliner nasi pecel enak di Malang.
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1. Pecel Kane
Berlokasi di Jalan Kerto Pamuji Nomor 65, Ketawanggede, Lowokwaru, dekat Universitas Brawijaya, warung yang buka mulai pukul 07.00 hingga siang atau sampai habis ini sangat populer di kalangan mahasiswa.
Bumbu kacang yang sangat manis dan gurih bisa dipilih sesuai tingkat kepedasan, dengan pilihan lauk yang sangat beragam seperti empal, ayam, telur, dadar jagung, tempe, dan rempeyek.
2. Nasi Pecel Mustika
Berlokasi di Jalan Rajakwesi, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1964 ini tetap mempertahankan cita rasa bumbu kacangnya yang sama.
Bumbu kacang masih dibuat dengan cara diulek manual sehingga butiran kacang dan potongan cabai berpadu sempurna dengan sayuran segar, dengan menu tambahan nasi rawon dan kerupuk rempeyek yang sangat gurih dan renyah.
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