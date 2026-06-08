13 Kuliner Bebek Goreng Nikmat di Malang, dari Kremes Menggoda hingga Sambal Mangga yang Gugah Selera

JawaPos.com - Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner bebek goreng paling beragam dan berkualitas di Jawa Timur.

Dari bebek goreng berbumbu rempah khas hingga bebek kremes dengan sambal mangga yang menggugah selera, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap warung menawarkan keunikan cita rasa tersendiri mulai dari pilihan bumbu, tekstur daging, hingga menu pelengkap yang semakin memperkaya pengalaman bersantap.

Dilansir dari laman Nahwa Travel dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (8/6), berikut 13 rekomendasi kuliner bebek goreng enak di Malang.

1. Bebek Gong Malang

Bebek Gong di Jalan Cokroaminoto No. 2D, Klojen, dan Jalan Ciliwung, menghadirkan bebek goreng dengan daging sangat lembut berbumbu khas yang bisa dinikmati dengan nasi hangat sepuasnya tanpa tambahan biaya.

Tersedia juga menu bebek kremes bertepung gurih yang nikmat dicocol sambal pedas, pilihan ayam, ikan, aneka penyetan, dan minuman andalan Es Durian, dengan harga mulai Rp23.000 per porsi.

2. Bebek Sinjay

Bebek Sinjay hadir di dua cabang yaitu di Ruko Taman Niaga No. 17D, Jalan Kendalsari Barat I, dan Jalan Perusahaan No. 16, Tanjungtirjo, Singosari, menghadirkan bebek goreng sangat empuk yang ditaburi bubuk kriuk khas dan disajikan dengan sambal mangga pedas asam yang sangat khas.