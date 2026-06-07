Resep Hong Kong French Toast, Roti Panggang Viral yang Manis, Lumer, dan Bikin Kalap

JawaPos.com - Jika ada satu menu yang sering disebut sebagai "sarapan berdosa", mungkin Hong Kong French Toast adalah salah satunya. Perpaduan roti tebal, selai kacang yang lumer, lapisan telur yang lembut, serta siraman susu kental manis dan butter membuat hidangan ini sulit ditolak.



Melalui unggahan Instagram @luvitaho, resep Hong Kong French Toast dibagikan dengan bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah. Meski terlihat seperti menu kafe atau restoran, proses pembuatannya ternyata sangat praktis dan bisa selesai dalam hitungan menit.



Teksturnya yang renyah di luar, lembut di dalam, ditambah isian selai kacang yang creamy membuat menu ini cocok untuk sarapan spesial, brunch, atau camilan saat ingin menikmati sesuatu yang manis dan mengenyangkan.



Hong Kong French Toast merupakan salah satu menu populer yang sering ditemukan di cha chaan teng atau kafe khas Hong Kong. Berbeda dengan french toast biasa, versi Hong Kong umumnya menggunakan dua hingga tiga lapis roti yang diisi selai kacang atau selai lainnya.



Roti kemudian dicelupkan ke dalam campuran telur sebelum digoreng hingga keemasan. Setelah matang, french toast disajikan dengan potongan butter di atasnya dan siraman susu kental manis yang melimpah.



Hasilnya adalah perpaduan rasa manis, gurih, dan creamy yang sangat memanjakan lidah.



Bahan Hong Kong French Toast

3 lembar roti tawar

Selai kacang secukupnya

2 butir telur

2 sdm susu

1/2 sdt vanila

Butter asin secukupnya

Susu kental manis secukupnya



Cara Membuat Hong Kong French Toast

1. Oleskan selai kacang pada lembaran roti.

2. Tumpuk roti hingga menjadi tiga lapis.

3. Tekan perlahan agar roti lebih menyatu.

4. Dalam wadah terpisah, kocok telur bersama susu dan vanila hingga rata.

5. Celupkan seluruh bagian roti ke dalam campuran telur sampai terlapisi sempurna.

6. Panaskan sedikit butter di atas wajan.

7. Masak roti dengan api kecil hingga kedua sisi berwarna kuning keemasan.

8. Angkat dan letakkan di atas piring saji.

9. Tambahkan potongan butter di bagian atas saat masih panas.

10. Siram dengan susu kental manis sesuai selera.

11. Sajikan hangat.



Gunakan roti tawar yang cukup tebal agar tidak mudah hancur saat dicelupkan ke dalam adonan telur. Selai kacang creamy juga lebih mudah meleleh dan memberikan tekstur lembut pada bagian tengah roti.



Saat memasak, gunakan api kecil agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam belum hangat sempurna.



Jika ingin rasa yang lebih kaya, tambahkan sedikit kayu manis bubuk atau madu sebagai pelengkap.



Hong Kong French Toast bisa menjadi pilihan menu saat:

- Sarapan akhir pekan

- Brunch bersama keluarga

- Teman minum kopi atau teh

- Camilan sore

- Dessert sederhana di rumah



Karena rasanya cukup manis dan mengenyangkan, satu porsi biasanya sudah cukup untuk memuaskan rasa lapar.



Popularitas Hong Kong French Toast tidak lepas dari kombinasi teksturnya yang unik. Bagian luar terasa sedikit renyah dan buttery, sementara bagian dalam tetap lembut dengan isian selai kacang yang lumer.



Tambahan susu kental manis membuat rasa manisnya semakin intens, sehingga cocok untuk pencinta dessert dan camilan manis.



Meski sederhana, hidangan ini mampu menghadirkan pengalaman makan ala kafe tanpa perlu keluar rumah.