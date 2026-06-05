Resep Caramelized Garlic Butter Chicken Bites, Ayam Crispy dengan Saus Bawang Karamel yang Gurih Manis

Salah satu menu yang sedang banyak diminati adalah Caramelized Garlic Butter Chicken Bites, yaitu potongan ayam crispy yang dilapisi saus bawang putih karamel dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Melalui unggahan Instagram @dapurmukbang99, resep ini menjadi inspirasi menu rumahan yang terasa seperti hidangan restoran.



Keistimewaan menu ini terletak pada saus garlic butter yang kaya aroma. Perpaduan bawang putih, bawang bombay, butter, dan berbagai bumbu menciptakan lapisan rasa yang kompleks namun tetap mudah dinikmati. Ayam yang digoreng crispy kemudian dibalut saus hingga meresap, menghasilkan tekstur renyah di luar dan juicy di dalam.



Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang, makan malam, hingga camilan saat berkumpul bersama keluarga.



Chicken bites memiliki ukuran kecil sehingga lebih mudah menyerap bumbu dan praktis disantap. Pada resep ini, ayam dibalut campuran tepung terigu dan maizena yang menghasilkan tekstur renyah setelah digoreng.



Sementara itu, saus caramelized garlic butter menjadi bintang utama. Aroma bawang putih yang dikaramelisasi bersama bawang bombay menciptakan rasa manis alami yang berpadu sempurna dengan kecap asin, saus tiram, dan lada hitam.



Hasil akhirnya adalah ayam goreng dengan cita rasa gurih, sedikit manis, dan aroma bawang yang sangat menggugah selera.



Bahan Caramelized Garlic Butter Chicken Bites

Bahan Chicken Bites

500 gram paha ayam fillet

1/2 sdt garam

2 sdt kaldu ayam bubuk

5 sdm tepung terigu

5 sdm tepung maizena

1/2 sdt lada bubuk

Air dingin secukupnya



Bahan Caramelized Garlic Butter

10 siung bawang putih, haluskan

1/2 buah bawang bombay, haluskan

1/2 buah bawang bombay, iris tipis

Bawang merah iris secukupnya

Bawang putih iris secukupnya

1 sdm gula

1/2 sdm cabai bubuk

1 sdt lada hitam

1/2 sdt italian herb (opsional)

1 sdm kecap Inggris

1 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu bubuk

Butter secukupnya untuk menumis



Cara Membuat Caramelized Garlic Butter Chicken Bites

Membuat Chicken Bites

1. Potong paha ayam fillet menjadi ukuran sekali makan.

2. Masukkan garam, kaldu ayam bubuk, lada, tepung terigu, dan maizena.

3. Tambahkan air dingin sedikit demi sedikit hingga adonan melapisi ayam.

4. Aduk hingga seluruh ayam terbalut rata.

5. Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak.

6. Goreng ayam hingga matang dan berwarna keemasan.

7. Angkat lalu tiriskan.



Membuat Saus Caramelized Garlic Butter

1. Lelehkan butter di dalam wajan.

2. Tumis bawang putih iris, bawang merah iris, dan bawang bombay iris hingga harum.

3. Masukkan bawang putih halus dan bawang bombay halus.

4. Tambahkan gula lalu masak hingga bawang sedikit terkaramelisasi.

5. Masukkan cabai bubuk, lada hitam, dan italian herb.

6. Tambahkan kecap Inggris, kecap asin, saus tiram, garam, dan kaldu bubuk.

7. Aduk hingga saus tercampur rata dan mengental.



Penyelesaian

1. Masukkan chicken bites yang sudah digoreng ke dalam saus.

2. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi saus.

3. Masak sebentar hingga bumbu meresap.

4. Angkat dan sajikan hangat.



Gunakan air dingin saat membuat adonan tepung karena membantu menghasilkan lapisan yang lebih crispy setelah digoreng. Selain itu, goreng ayam dalam minyak yang benar-benar panas agar tidak menyerap terlalu banyak minyak.



Untuk hasil maksimal, ayam bisa digoreng dua kali. Teknik ini akan menghasilkan tekstur yang lebih renyah dan tahan lama meski sudah dilapisi saus.



Caramelized Garlic Butter Chicken Bites sangat nikmat disantap bersama:

- Nasi putih hangat

- Kentang goreng

- Mashed potato

- Salad segar

- Nasi mentega

- Sayuran tumis



Bagi pencinta makanan pedas, tambahan cabai bubuk atau chili flakes bisa membuat rasanya semakin menggigit.



Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang sederhana, Caramelized Garlic Butter Chicken Bites menjadi pilihan tepat untuk menghadirkan menu spesial di rumah. Aroma bawang yang kuat, saus gurih manis yang meresap, serta tekstur ayam yang crispy membuat hidangan ini sulit ditolak.



Tak heran jika resep seperti ini sering menjadi favorit karena mampu menghadirkan sensasi makan ala restoran tanpa harus keluar rumah.