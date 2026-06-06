Resep Daging Tahu Kuah Santan, Lauk Rumahan Gurih dengan Kuah Kental yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Bagi pencinta masakan rumahan berkuah santan, resep Daging Tahu Kuah Santan dari Instagram @hendrikpyong bisa menjadi inspirasi menu yang wajib dicoba. Perpaduan daging sapi shortplate yang gurih, tahu putih yang lembut, serta kuah santan kental berbumbu rempah menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu ini memiliki cita rasa yang mengingatkan pada berbagai masakan nusantara berbasis santan, tetapi dengan proses memasak yang relatif sederhana dan cepat. Bumbu halus yang terdiri dari bawang, cabai, kemiri, dan jahe memberikan aroma sedap sekaligus rasa gurih yang meresap ke dalam kuah.

Tak heran jika hidangan seperti ini sering menjadi favorit keluarga karena rasanya nyaman di lidah dan cocok dinikmati kapan saja.

Daging sapi dan tahu merupakan kombinasi yang sering ditemukan dalam berbagai masakan Indonesia. Daging memberikan rasa gurih yang kaya, sementara tahu menyerap bumbu dengan baik sehingga setiap gigitan terasa semakin nikmat.

Pada resep ini, penggunaan santan membuat kuah terasa lebih creamy dan kaya rasa. Ditambah aroma daun salam serta serai, hidangan menjadi semakin harum dan menggugah selera.

Menu ini cocok disajikan sebagai lauk utama untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bahan Daging Tahu Kuah Santan

Bumbu Halus

6 siung bawang putih

6 siung bawang merah

5 buah cabai keriting merah

3 buah cabai rawit

2 butir kemiri

1 cm jahe

1 sdm minyak



Bahan Utama

250 gram daging shortplate

200 gram tahu putih

3 sdm kecap manis

2 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

1 sdt lada putih

1/2 sdt garam

300 ml air

200 ml santan instan

1 lembar daun salam

1 batang serai, memarkan



Cara Membuat Daging Tahu Kuah Santan

1. Haluskan seluruh bahan bumbu halus hingga lembut.

2. Potong daging shortplate sesuai selera.

3. Potong tahu putih menjadi beberapa bagian.

4. Panaskan sedikit minyak lalu tumis daging hingga berubah warna dan mengeluarkan aroma gurih.

5. Angkat daging dan sisihkan.

6. Gunakan minyak bekas menumis daging untuk menumis bumbu halus.

7. Tumis hingga bumbu matang dan harum.

8. Masukkan daun salam dan serai.

9. Tambahkan kecap manis, kaldu jamur, gula, lada putih, dan garam.

10. Tuang air lalu aduk hingga rata.

11. Masukkan daging yang sudah ditumis.

12. Tambahkan potongan tahu putih.

13. Masak hingga daging mulai empuk dan bumbu meresap.

14. Tuangkan santan lalu aduk perlahan.

15. Masak dengan api kecil hingga kuah sedikit mengental.

16. Koreksi rasa sesuai selera.

17. Angkat dan sajikan hangat.

Saat santan sudah dimasukkan, gunakan api kecil hingga sedang dan aduk sesekali. Hindari merebus santan dengan api terlalu besar karena dapat membuat kuah pecah dan teksturnya kurang menarik.

Jika ingin kuah lebih kental, proses memasak bisa dilanjutkan beberapa menit hingga sebagian cairan menyusut.