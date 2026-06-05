Resep Nasi Bakmoy Ayam Tahu, Menu Comfort Food Hangat yang Gurih dan Mengenyangkan

Perpaduan ayam, tahu goreng, kecap, dan kaldu ayam menghasilkan sajian yang cocok dinikmati saat cuaca dingin maupun ketika ingin menyantap comfort food yang ringan tetapi tetap mengenyangkan.



Keunikan nasi bakmoy terletak pada kombinasi lauk tumis yang manis gurih dengan kuah kaldu yang hangat dan aromatik. Saat disiram ke atas nasi, seluruh rasa berpadu menjadi satu hidangan yang sederhana namun sangat memuaskan.



Nasi Bakmoy merupakan hidangan yang berasal dari pengaruh kuliner Tionghoa-Indonesia. Secara umum, menu ini terdiri dari nasi putih yang diberi topping ayam cincang atau suwir, tahu, kemudian disiram kuah kaldu ayam.



Meski tampil sederhana, rasa gurih dari kaldu dan bumbu tumisan membuat hidangan ini tetap menjadi favorit banyak orang. Nasi Bakmoy juga sering disajikan dengan pelengkap seperti bawang goreng, daun bawang, sambal, atau telur rebus.



Bahan Nasi Bakmoy

250 gram daging ayam

300 gram tahu

1 batang daun bawang

1 ruas jahe

9-10 siung bawang putih

10 siung bawang merah

1,5 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

3 sdm kecap manis

1 sdm minyak wijen

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Nasi putih hangat



Cara Membuat Nasi Bakmoy

Membuat Kaldu Ayam

1. Rebus ayam bersama jahe, daun bawang, beberapa siung bawang putih, minyak wijen, kaldu bubuk, dan lada bubuk.

2. Masak hingga ayam matang dan kaldu terasa gurih.

3. Angkat ayam lalu pisahkan dari kuah kaldunya.

4. Sisihkan kaldu untuk penyajian.



Membuat Tumisan Ayam dan Tahu

1. Potong tahu menjadi ukuran kecil lalu goreng hingga kecokelatan.

2. Suwir atau cincang ayam yang sudah direbus.

3. Iris atau cincang bawang putih dan bawang merah.

4. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.

5. Masukkan ayam dan tahu goreng.

6. Tambahkan kecap asin, kecap manis, dan saus tiram.

7. Tuang sedikit air lalu aduk rata.

8. Bumbui dengan kaldu bubuk, lada, garam, dan sedikit gula sesuai selera.

9. Masak hingga bumbu meresap dan kuah menyusut.



Penyajian

1. Siapkan nasi putih hangat dalam mangkuk.

2. Tambahkan tumisan ayam dan tahu di atas nasi.

3. Siram dengan kaldu ayam hangat secukupnya.

4. Sajikan selagi panas.



Gunakan paha ayam agar tekstur daging lebih lembut dan tidak mudah kering. Kaldu hasil rebusan ayam juga sebaiknya tidak dibuang karena menjadi salah satu kunci kelezatan nasi bakmoy.



Jika ingin rasa lebih kaya, tambahkan bawang putih goreng dan irisan daun bawang saat penyajian. Sedikit sambal rawit juga cocok untuk menambah sensasi pedas.



Nasi Bakmoy bisa menjadi pilihan untuk:

- Sarapan hangat

- Makan siang sederhana

- Makan malam keluarga

- Menu saat cuaca hujan

- Comfort food ketika kurang enak badan



Karena menggunakan bahan yang mudah didapat dan proses memasak yang relatif sederhana, hidangan ini cocok menjadi menu andalan di rumah.



Perpaduan nasi hangat, ayam berbumbu, tahu goreng, dan kaldu gurih membuat Nasi Bakmoy selalu berhasil menghadirkan rasa nyaman dalam setiap suapan. Meski tidak menggunakan banyak rempah, cita rasanya tetap kaya dan mengenyangkan.



Bagi yang sedang mencari ide menu rumahan yang sederhana namun lezat, Nasi Bakmoy Ayam Tahu bisa menjadi pilihan yang layak masuk daftar resep favorit keluarga.