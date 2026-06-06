Resep Sausage with Eggs, Menu Sarapan Praktis ala Taiwan yang Gurih dan Mengenyangkan

Potret sausage with eggs ala Taiwan dengan telur, sosis, dan saus gurih manis (Instagram @riniandriyanii)
JawaPos.com - Bagi yang sering kehabisan ide sarapan, resep Sausage with Eggs dari Instagram @riniandriyanii bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Menu sederhana ini menggabungkan sosis Taiwan dengan telur yang dimasak bersama saus gurih manis, menghasilkan hidangan praktis yang cocok untuk memulai hari.
Selain mudah dibuat, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana dan waktu memasak yang singkat. Perpaduan telur yang lembut, sosis yang gurih, serta saus berbumbu bawang putih menciptakan cita rasa yang nikmat meski tanpa banyak proses memasak.
Menu ini juga cocok disajikan bersama nasi hangat, roti panggang, atau bahkan dijadikan bekal untuk bekerja maupun sekolah.
Telur dan sosis merupakan kombinasi klasik yang selalu berhasil menjadi menu andalan saat pagi hari. Pada resep ini, keduanya dipadukan dengan saus berbasis kecap manis, kecap asin, dan saus tiram sehingga menghasilkan rasa gurih, sedikit manis, dan sangat menggugah selera.
Tambahan bawang putih cincang membuat aromanya semakin harum, sementara daun kucai memberikan sentuhan segar yang menyeimbangkan rasa hidangan.
Karena proses memasaknya cepat, menu ini cocok bagi siapa saja yang ingin sarapan bergizi tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.
Bahan Sausage with Eggs
Bahan Utama
1 bungkus sosis Taiwan
3 butir telur ukuran besar
Bahan Saus
2 sdm kecap manis
1 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
Sejumput garam
Sejumput lada
20 ml air
2 siung bawang putih, cincang halus
1 batang kucai, iris halus
Cabai merah secukupnya (opsional)
Cara Membuat Sausage with Eggs
1. Campurkan kecap manis, kecap asin, saus tiram, garam, lada, dan air dalam satu wadah. Aduk hingga rata.
2. Iris sosis sesuai selera.
3. Panaskan sedikit minyak di atas wajan.
4. Tumis bawang putih hingga harum.
5. Masukkan irisan sosis dan masak hingga sedikit kecokelatan.
6. Tuangkan campuran saus ke dalam wajan.
7. Aduk hingga saus tercampur merata dan mulai mendidih.
8. Kocok telur secara terpisah lalu tuangkan ke dalam wajan.
9. Masak dengan api kecil hingga telur matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.
10. Tambahkan irisan kucai dan cabai merah jika menggunakan.
11. Angkat dan sajikan selagi hangat.
Gunakan api kecil saat memasak telur agar teksturnya tetap lembut dan tidak kering. Jangan terlalu lama mengaduk setelah telur dimasukkan supaya hasil akhirnya lebih creamy.
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