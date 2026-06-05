Resep Fish and Corn Egg Rice, Menu Rice Bowl Praktis dengan Honey Garlic Butter yang Gurih Manis

JawaPos.com - Bagi yang sedang mencari ide makan praktis tetapi tetap lengkap gizinya, Fish and Corn Egg Rice bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba. Menu yang dibagikan oleh Instagram @namichilie ini memadukan ikan fillet crispy dengan saus honey garlic butter serta telur jagung yang lembut dan creamy. Hasilnya adalah sajian rice bowl sederhana yang terasa seperti menu kafe.



Perpaduan ikan yang renyah di luar namun lembut di dalam, saus honey garlic butter yang gurih manis, serta telur jagung yang creamy menciptakan kombinasi rasa yang seimbang. Tak hanya lezat, hidangan ini juga mengandung protein dari ikan dan telur sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam keluarga.



Menariknya, resep ini tidak memerlukan teknik memasak yang rumit. Dengan bahan yang mudah ditemukan, siapa saja bisa membuatnya di rumah.



Tren rice bowl masih menjadi favorit karena praktis, mengenyangkan, dan mudah dikreasikan. Fish and Corn Egg Rice menawarkan kombinasi tekstur yang menarik, mulai dari ikan crispy, saus yang lengket dan kaya rasa, hingga telur jagung yang lembut.



Saus honey garlic butter menjadi salah satu daya tarik utama dalam resep ini. Perpaduan madu, bawang putih, kecap asin, dan saus tiram menghasilkan rasa gurih manis yang cocok dipadukan dengan ikan maupun nasi hangat.



Bahan Fish and Corn Egg Rice

Bahan Ikan Crispy

Ikan patin fillet

50 gram tepung terigu

25 gram tepung maizena

1 sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk

1/2 sdt cabai bubuk

1 sdm bawang putih bubuk

125 ml susu cair

1/2 sdt baking powder



Bahan Coating

Tepung maizena secukupnya



Bahan Honey Garlic Butter

1 sdm butter

2 sdm kecap asin

1 sdt kecap manis

1 sdm saus tiram

2 sdm madu

Bawang putih cincang secukupnya



Pelengkap

Nasi putih hangat

Telur jagung creamy



Cara Membuat Fish and Corn Egg Rice

Membuat Ikan Crispy

1. Potong ikan patin fillet menjadi beberapa bagian sesuai selera.

2. Campurkan tepung terigu, tepung maizena, garam, kaldu ayam bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk, dan baking powder.

3. Tuang susu cair lalu aduk hingga menjadi adonan pelapis.

4. Masukkan ikan ke dalam adonan hingga seluruh bagian terlapisi.

5. Baluri kembali dengan tepung maizena sebagai coating.

6. Goreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan matang.

7. Angkat lalu tiriskan.



Membuat Saus Honey Garlic Butter

1. Lelehkan butter di atas wajan.

2. Tumis bawang putih cincang hingga harum.

3. Tambahkan kecap asin, kecap manis, saus tiram, dan madu.

4. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

5. Masak sebentar hingga saus sedikit mengental.



Penyelesaian

1. Masukkan ikan goreng ke dalam saus.

2. Aduk hingga seluruh permukaan ikan terlapisi saus honey garlic butter.

3. Siapkan nasi putih hangat dalam mangkuk.

4. Tambahkan telur jagung creamy di salah satu sisi.

5. Tata ikan honey garlic butter di atas nasi.

6. Sajikan selagi hangat.



Pastikan minyak benar-benar panas sebelum menggoreng ikan agar lapisan luar menjadi crispy dan tidak menyerap terlalu banyak minyak.



Jika ingin tekstur lebih renyah, ikan dapat digoreng dua kali. Teknik ini sering digunakan pada berbagai hidangan ayam atau ikan crispy agar hasilnya lebih garing dan tahan lama.



Hidangan ini memiliki tekstur daging yang lembut dan rasa yang relatif netral sehingga mudah dipadukan dengan berbagai jenis saus. Selain itu, ikan patin juga menjadi sumber protein yang baik untuk menu harian keluarga.



Ketika dipadukan dengan saus honey garlic butter, rasa gurih alami ikan semakin menonjol tanpa terasa berlebihan.



Fish and Corn Egg Rice cocok menjadi solusi saat ingin menyajikan menu yang lezat tanpa harus memasak terlalu banyak lauk. Dalam satu mangkuk, sudah terdapat karbohidrat, protein, dan pelengkap yang membuat hidangan terasa lengkap.



Dengan cita rasa gurih manis yang disukai banyak orang, menu ini berpotensi menjadi salah satu favorit baru di rumah.