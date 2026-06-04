Resep Dori Krispi Saus Creamy dengan Keju Mozzarella Lumer yang Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama

Ilustrasi dori krispi saus creamy
JawaPos.Com - Dori krispi saus creamy merupakan salah satu hidangan modern yang berhasil memadukan tekstur renyah ikan goreng dengan kelembutan saus krim yang kaya rasa.
Menu ini semakin populer karena tampilannya yang menggugah selera serta rasanya yang mampu memanjakan lidah dalam setiap suapan.
Potongan ikan dori yang dibalut tepung hingga garing kemudian disajikan bersama saus creamy yang lembut dan taburan keju mozzarella lumer menciptakan kombinasi rasa yang sulit untuk ditolak.
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Ditambah garlic butter rice yang harum, hidangan ini terasa seperti sajian spesial dari restoran atau kafe favorit.
Keunggulan menu ini terletak pada perpaduan berbagai tekstur yang saling melengkapi.
Dori yang renyah di bagian luar tetap lembut dan juicy di bagian dalam, sementara saus creamy menghadirkan rasa gurih yang membuat hidangan terasa semakin kaya.
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Kehadiran mozzarella yang dilelehkan di atasnya menambah sensasi creamy yang lebih intens dan membuat tampilannya semakin menarik.
Tidak hanya lezat, hidangan ini juga memberikan pengalaman makan yang lebih istimewa karena setiap elemen memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni rasa.
Garlic butter rice yang menjadi pendamping utama juga tidak kalah menarik. Aroma bawang putih yang ditumis bersama margarin berpadu dengan nasi hangat menciptakan rasa gurih yang sederhana namun sangat nikmat.
Kombinasi nasi, ikan dori krispi, saus creamy, dan mozzarella membuat hidangan ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam spesial di rumah.
Meskipun terlihat mewah, resep ini cukup mudah dibuat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran.
Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep dori krispi saus creamy untuk dua sampai tiga porsi yang cocok sebagai lauk makan bersama keluarga.
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