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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 5 Juni 2026 | 03.36 WIB

Resep Dori Krispi Saus Creamy dengan Keju Mozzarella Lumer yang Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama

Ilustrasi dori krispi saus creamy - Image

Ilustrasi dori krispi saus creamy

JawaPos.Com - Dori krispi saus creamy merupakan salah satu hidangan modern yang berhasil memadukan tekstur renyah ikan goreng dengan kelembutan saus krim yang kaya rasa. 

Menu ini semakin populer karena tampilannya yang menggugah selera serta rasanya yang mampu memanjakan lidah dalam setiap suapan. 

Potongan ikan dori yang dibalut tepung hingga garing kemudian disajikan bersama saus creamy yang lembut dan taburan keju mozzarella lumer menciptakan kombinasi rasa yang sulit untuk ditolak. 

Ditambah garlic butter rice yang harum, hidangan ini terasa seperti sajian spesial dari restoran atau kafe favorit.

Keunggulan menu ini terletak pada perpaduan berbagai tekstur yang saling melengkapi. 

Dori yang renyah di bagian luar tetap lembut dan juicy di bagian dalam, sementara saus creamy menghadirkan rasa gurih yang membuat hidangan terasa semakin kaya. 

Kehadiran mozzarella yang dilelehkan di atasnya menambah sensasi creamy yang lebih intens dan membuat tampilannya semakin menarik. 

Tidak hanya lezat, hidangan ini juga memberikan pengalaman makan yang lebih istimewa karena setiap elemen memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni rasa.

Garlic butter rice yang menjadi pendamping utama juga tidak kalah menarik. Aroma bawang putih yang ditumis bersama margarin berpadu dengan nasi hangat menciptakan rasa gurih yang sederhana namun sangat nikmat. 

Kombinasi nasi, ikan dori krispi, saus creamy, dan mozzarella membuat hidangan ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam spesial di rumah. 

Meskipun terlihat mewah, resep ini cukup mudah dibuat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep dori krispi saus creamy untuk dua sampai tiga porsi yang cocok sebagai lauk makan bersama keluarga.

Resep Dori Krispi Saus Creamy (untuk 2–3 porsi)

Bahan:

  • 150 gram ikan dori filet
  • 5 sdm tepung bumbu serbaguna
  • 3 sdm air
  • 1 batang daun bawang, iris (opsional)

Bahan Garlic Butter Rice:

  • 250 gram nasi putih
  • 70 gram wortel rebus, potong dadu (opsional)
  • 1 sdm margarin
  • 2 siung bawang putih, cincang
  • 1 butir telur
  • ½ sdt ayam bubuk
  • ⅛ sdt merica
  • ½ sdm kecap asin

Bahan Saus Creamy:

  • 1 sdm margarin
  • 1½ sdm tepung bumbu serbaguna
  • 100 ml air
  • 100 ml susu
  • ¼ sdt gula pasir

Bahan Lainnya:

  • Keju mozzarella parut secukupnya
  • Tepung bumbu serbaguna secukupnya
  • Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat:

  1. Panaskan wajan, lalu masukkan margarin dan tepung bumbu serbaguna. Masak sambil diaduk hingga tercampur rata. Tambahkan air dan susu, kemudian masak hingga saus mulai mengental.
  2. Tambahkan gula pasir ke dalam saus, aduk hingga larut dan tekstur saus menjadi lembut. Sisihkan.
  3. Potong ikan dori secara menyerong sesuai selera. Dalam mangkuk, campurkan tepung bumbu serbaguna dan air hingga membentuk adonan basah. Masukkan ikan dori dan daun bawang iris, lalu aduk hingga seluruh permukaan ikan terlapisi.
  4. Balurkan ikan ke dalam tepung bumbu kering, kemudian goreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah. Angkat lalu tiriskan.
  5. Untuk membuat garlic butter rice, panaskan wajan dan masukkan margarin serta bawang putih cincang. Tumis hingga harum.
  6. Masukkan telur, lalu orak-arik hingga matang. Tambahkan nasi putih dan wortel rebus, kemudian aduk rata.
  7. Tambahkan ayam bubuk, merica, dan kecap asin. Aduk hingga semua bahan tercampur merata dan nasi terasa gurih.
  8. Tata garlic butter rice di atas piring saji. Susun ikan dori krispi di atas atau di samping nasi, lalu siram dengan saus creamy.
  9. Taburkan keju mozzarella parut secukupnya di atas hidangan, kemudian lelehkan menggunakan torch hingga keju meleleh sempurna.
  10. Dori krispi saus creamy siap disajikan selagi hangat untuk mendapatkan sensasi renyah, creamy, dan gurih yang maksimal.
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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