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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 5 Juni 2026 | 03.29 WIB

Resep Telur Cabe Ijo Iris dengan Perpaduan Cabai Segar dan Bumbu Gurih yang Meresap Sempurna

Ilustrasi telur cabe ijo iris - Image

Ilustrasi telur cabe ijo iris

JawaPos.Com - Telur cabe ijo iris merupakan salah satu menu rumahan yang sederhana namun memiliki cita rasa yang luar biasa. 

Hidangan ini memadukan telur goreng yang dipotong-potong dengan tumisan cabai hijau, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, serta sentuhan terasi yang memberikan aroma khas dan menggugah selera. 

Meski menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur, hasil akhirnya mampu menghadirkan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis yang sangat cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat.

Keistimewaan telur cabe ijo iris terletak pada perpaduan tekstur dan rasa yang begitu seimbang. 

Telur yang digoreng hingga matang memberikan tekstur yang padat dan gurih, sementara cabai hijau menghadirkan sensasi pedas segar yang tidak terlalu menyengat. 

Tambahan cabai rawit hijau membuat tingkat kepedasan semakin terasa, namun tetap nyaman dinikmati oleh pecinta makanan pedas. 

Aroma terasi bakar yang ditumis bersama bawang merah dan bawang putih juga menjadi kunci utama yang membuat hidangan ini terasa lebih kaya dan menggoda.

Selain rasanya yang nikmat, telur cabe ijo iris juga menjadi pilihan lauk praktis karena proses memasaknya cepat dan tidak memerlukan banyak bahan. 

Menu ini sangat cocok disajikan saat sarapan, makan siang, maupun makan malam, terutama ketika ingin menghadirkan hidangan sederhana yang tetap menggugah selera. 

Dengan perpaduan bumbu yang pas dan langkah memasak yang mudah, telur cabe ijo iris bisa menjadi salah satu menu andalan keluarga yang selalu dinantikan.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep telur cabe ijo iris untuk empat porsi yang cocok disajikan saat makan bersama keluarga.

Resep Telur Cabe Ijo Iris (untuk 4 porsi)

Bahan:

  • 3 siung bawang putih
  • 8 siung bawang merah
  • 9 buah cabai hijau
  • 10 buah cabai rawit hijau
  • 4 butir telur
  • 4 gram terasi, bakar
  • 1 sdm saus tiram
  • ½ sdm kaldu jamur
  • ½ sdm gula pasir
  • 1–2 sdm air
  • Minyak secukupnya untuk menumis

Pelengkap:

  • Nasi putih hangat

Cara Membuat:

  1. Iris tipis bawang putih, bawang merah, cabai hijau, dan cabai rawit hijau. Sisihkan.
  2. Panaskan sedikit minyak di wajan, lalu masukkan telur. Masak hingga matang dan sedikit kering. Angkat, tiriskan, kemudian potong-potong sesuai selera.
  3. Panaskan kembali sedikit minyak. Tumis bawang putih, bawang merah, dan terasi bakar sambil dihancurkan hingga tercampur rata dan mengeluarkan aroma harum.
  4. Masukkan potongan telur, cabai hijau, cabai rawit hijau, kaldu jamur, saus tiram, dan gula pasir. Aduk rata hingga bumbu mulai meresap.
  5. Tambahkan 1–2 sendok makan air, lalu masak kembali sambil sesekali diaduk hingga cabai sedikit layu dan seluruh bahan tercampur sempurna.
  6. Angkat dan sajikan telur cabe ijo iris selagi hangat bersama nasi putih untuk mendapatkan cita rasa terbaik.
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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