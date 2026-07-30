Makin Tua Makin Berbahaya! Kazuyoshi Miura Cetak Gol di Usia 59 Tahun, Legenda Tak Pernah Kehabisan Magis

JawaPos.com — Kazuyoshi Miura kembali membuktikan usia hanyalah angka. Penyerang asal Jepang yang kini berusia 59 tahun sukses mencetak gol untuk Fukushima United pada ajang Emperor's Cup, sekaligus mengakhiri puasa gol hampir empat tahun dan memperpanjang statusnya sebagai pesepak bola profesional tertua di dunia.

Meski tak lagi bermain di level tertinggi, aksi "King Kazu" tetap mencuri perhatian pencinta sepak bola dunia.

Gol yang lahir pada 25 Juli itu menjadi bukti semangat dan dedikasi Miura belum luntur meski sudah memasuki musim profesionalnya yang ke-42.

Gol Bersejarah di Usia 59 Tahun Kazuyoshi Miura mencetak gol saat Fukushima United membantai Iwaki Furukawa dengan skor telak 7-0 pada ajang Emperor's Cup. Sang striker menyumbangkan gol kelima timnya dalam kemenangan besar tersebut.

Gol itu terasa sangat spesial karena menjadi gol pertama Miura sejak November 2022.

Artinya, ia mengakhiri rentetan 34 pertandingan tanpa mencetak gol sekaligus menghapus penantian hampir empat tahun untuk kembali merasakan selebrasi sebagai pencetak gol.

Miura mengaku momen tersebut memiliki arti besar bagi dirinya. Bukan hanya karena kembali mencetak gol, tetapi juga melihat seluruh rekan setim, staf, dan suporter ikut larut dalam kebahagiaan.

"Saya ingin memenuhi harapan semua orang, termasuk manajer yang telah memberi saya kesempatan bermain hingga saat itu," ujar Miura melalui situs web Fukushima.

Yang terpenting, saat saya mencetak gol, meskipun kami sudah unggul jauh, saya merasa sangat bahagia melihat para pemain, staf, dan pendukung semuanya merayakan gol tersebut bersama-sama dengan penuh sukacita.