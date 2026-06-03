Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 4 Juni 2026 | 06.33 WIB

9 Rekomendasi Kuliner Es Legendaris di Malang, Penyegar Dahaga di Tengah Musim Panas Tiba

rekomendasi kuliner es legendaris di Malang./Magnific/ jcomp - Image

rekomendasi kuliner es legendaris di Malang./Magnific/ jcomp

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan es legendaris yang sangat menyegarkan dan sangat khas untuk semua kalangan.

Dari es krim bergaya kolonial Belanda yang sudah ada sejak 1930 hingga es campur tradisional dengan resep yang tidak pernah berubah, kuliner es legendaris di Malang hadir dengan cita rasa yang sangat istimewa dan sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi es legendaris terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nahwa Travel pada Rabu (3/6), berikut sembilan rekomendasi kuliner es enak di Malang.

1. Es Krim Oen

Kedai yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 5, Klojen, ini sudah berdiri sejak tahun 1930 bergaya klasik Belanda dan masih dikelola oleh keluarga pendiri aslinya yaitu keluarga Nyonya Lie.

Tersedia berbagai varian es krim dengan resep kuno yang tidak pernah berubah mulai dari cokelat, vanilla, strawberry, gula jawa, dan durian, dengan menu andalan Oen's Special yang dihiasi wafer coklat, astor, dan buah ceri.

2. Es Tawon Kidul Dalem

Kedai yang berlokasi di Jalan KH Zainul Arifin Gang Taqwa Nomor 1, Kidul Dalem, dan tutup setiap hari sekitar pukul 15.00 sore ini sudah berdiri sejak tahun 1950-an dengan cita rasa yang sangat terjaga hingga saat ini.

Es berisi kacang hijau, cincau, dawet, mutiara, dan blewah yang disiram sirup merah sangat khas ini dinamai Es Tawon karena gula asli dari tebu yang digunakan selalu dikerubungi tawon, tersedia pula es kacang hijau, es dawet, dan es alpukat.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
14 Tempat Sarapan Pagi Recommended di Malang, dari Rawon Legendaris hingga Bubur Ayam Unik - Image
Kuliner

14 Tempat Sarapan Pagi Recommended di Malang, dari Rawon Legendaris hingga Bubur Ayam Unik

Kamis, 4 Juni 2026 | 06.34 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Malang Besok Kamis, 4 Juni 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Malang Besok Kamis, 4 Juni 2026

Kamis, 4 Juni 2026 | 06.28 WIB

10 Spot Kuliner Sate Lezat di Malang, Sering Jadi Tujuan Karena Rasa dan Aroma Bakar yang Menggoda - Image
Kuliner

10 Spot Kuliner Sate Lezat di Malang, Sering Jadi Tujuan Karena Rasa dan Aroma Bakar yang Menggoda

Kamis, 4 Juni 2026 | 06.24 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore