9 Rekomendasi Kuliner Es Legendaris di Malang, Penyegar Dahaga di Tengah Musim Panas Tiba

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan es legendaris yang sangat menyegarkan dan sangat khas untuk semua kalangan.

Dari es krim bergaya kolonial Belanda yang sudah ada sejak 1930 hingga es campur tradisional dengan resep yang tidak pernah berubah, kuliner es legendaris di Malang hadir dengan cita rasa yang sangat istimewa dan sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi es legendaris terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nahwa Travel pada Rabu (3/6), berikut sembilan rekomendasi kuliner es enak di Malang.

1. Es Krim Oen

Kedai yang berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 5, Klojen, ini sudah berdiri sejak tahun 1930 bergaya klasik Belanda dan masih dikelola oleh keluarga pendiri aslinya yaitu keluarga Nyonya Lie.

Tersedia berbagai varian es krim dengan resep kuno yang tidak pernah berubah mulai dari cokelat, vanilla, strawberry, gula jawa, dan durian, dengan menu andalan Oen's Special yang dihiasi wafer coklat, astor, dan buah ceri.

2. Es Tawon Kidul Dalem

Kedai yang berlokasi di Jalan KH Zainul Arifin Gang Taqwa Nomor 1, Kidul Dalem, dan tutup setiap hari sekitar pukul 15.00 sore ini sudah berdiri sejak tahun 1950-an dengan cita rasa yang sangat terjaga hingga saat ini.