12 Kuliner Kwetiau Terfavorit di Surabaya dengan Cita Rasa Autentik yang Selalu Diburu Pecinta Kuliner Malam

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai salah satu kota kuliner terbesar di Indonesia yang menawarkan beragam pilihan hidangan dari berbagai daerah dan budaya.

Di tengah banyaknya kuliner khas yang berkembang di Kota Pahlawan, kwetiau menjadi salah satu menu yang memiliki penggemar setia dari berbagai kalangan.

Hidangan berbahan dasar mie beras pipih ini mampu memikat penikmat kuliner berkat teksturnya yang lembut, mudah dipadukan dengan berbagai bahan, serta memiliki cita rasa yang kaya ketika dimasak dengan racikan bumbu yang tepat.

Tidak sulit menemukan penjual kwetiau di Surabaya. Mulai dari warung sederhana yang telah berjualan puluhan tahun hingga restoran modern yang menawarkan suasana nyaman untuk keluarga, semuanya menghadirkan karakter rasa yang berbeda-beda.

Beberapa tempat bahkan dikenal karena mempertahankan resep turun-temurun yang menghasilkan cita rasa autentik dan konsisten dari waktu ke waktu.

Ada yang mengandalkan kwetiau goreng dengan aroma wok hei yang kuat, ada pula yang terkenal dengan kwetiau siram berkuah kental yang gurih dan kaya rempah.

Bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke Surabaya maupun warga lokal yang ingin menjelajahi ragam kuliner lezat, mencicipi kwetiau dari berbagai tempat populer bisa menjadi pengalaman yang menarik.

Selain menawarkan rasa yang memuaskan, banyak tempat makan kwetiau di Surabaya juga dikenal memiliki porsi yang melimpah, pilihan topping yang beragam, serta harga yang masih ramah di kantong.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas kuliner kwetiau terfavorit di Surabaya yang selalu menjadi incaran para pecinta kuliner dan layak masuk dalam daftar destinasi kuliner malam Anda.

1. Apeng Kwetiau Medan

Apeng Kwetiau Medan merupakan salah satu nama yang paling sering disebut ketika membahas kwetiau enak di Surabaya.

Tempat makan ini telah lama dikenal oleh masyarakat karena berhasil menghadirkan cita rasa khas Medan yang autentik dan konsisten.

Setiap hari, restoran ini hampir tidak pernah sepi pengunjung, terutama saat jam makan siang dan makan malam.

Banyak pelanggan datang kembali karena kualitas rasa yang tetap terjaga meskipun telah bertahun-tahun beroperasi.