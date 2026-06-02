Surganya Kuliner Kwetiau Bandung: 10 Tempat Makan Favorit dan Legendaris dengan Harga Bersahabat

JawaPos.Com - Bandung selalu menjadi destinasi yang menarik bagi para pecinta kuliner. Selain dikenal dengan berbagai makanan khas Sunda yang menggugah selera, Kota Kembang juga memiliki beragam sajian nusantara dan peranakan yang telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal selama puluhan tahun.

Salah satu hidangan yang memiliki banyak penggemar adalah kwetiau. Makanan berbahan dasar mie beras pipih ini menawarkan tekstur lembut dengan cita rasa yang kaya berkat perpaduan bumbu, rempah, dan teknik memasak menggunakan api besar yang menghasilkan aroma khas.

Tidak mengherankan jika kwetiau menjadi pilihan favorit untuk makan siang, makan malam, maupun santapan bersama keluarga.

Di Bandung, ada banyak tempat makan kwetiau yang sudah dikenal luas karena kualitas rasanya yang konsisten.

Beberapa bahkan telah beroperasi selama bertahun-tahun dan menjadi langganan lintas generasi.

Mulai dari kwetiau goreng khas Medan, kwetiau sapi dengan bumbu autentik, hingga kwetiau seafood yang kaya isian, semuanya dapat ditemukan dengan mudah di berbagai kawasan kota.

Selain rasa yang memuaskan, sebagian besar tempat makan ini juga menawarkan harga yang masih cukup bersahabat sehingga cocok untuk berbagai kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh kwetiau di Bandung yang dikenal memiliki cita rasa lezat, porsi mengenyangkan, serta kualitas yang membuat pelanggan datang kembali.

1. Kwetiaw Goreng Istimewa Ny. Boen

Nama Kwetiaw Goreng Istimewa Ny. Boen sudah lama dikenal di kalangan pencinta kuliner Bandung.

Tempat makan legendaris ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi mereka yang ingin menikmati kwetiau dengan cita rasa klasik yang tetap terjaga hingga sekarang.

Banyak pelanggan yang sudah berlangganan selama bertahun-tahun karena kualitas masakan yang konsisten dan sulit ditemukan di tempat lain.

Menu andalan di sini tentu saja kwetiau goreng yang dimasak menggunakan api besar sehingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera.

Tekstur kwetiau yang lembut berpadu dengan racikan bumbu yang meresap sempurna, menciptakan perpaduan rasa gurih yang kuat namun tetap seimbang.