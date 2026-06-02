23 Kuliner Malam di Surabaya yang Enak, Murah, dan Buka Hingga Dini Hari Dari Rawon Setan hingga Sego Sambel Mak Yeye

JawaPos.com - Surabaya tidak pernah kehabisan pilihan kuliner, termasuk saat malam hari.
Ketika perut mulai keroncongan setelah beraktivitas seharian, Kota Pahlawan menawarkan banyak tempat makan yang tetap ramai hingga larut malam bahkan ada yang buka 24 jam.
Mulai dari makanan khas Surabaya, hidangan berkuah hangat, nasi babat, hingga jajanan malam yang menggugah selera, semuanya siap memanjakan lidah.
Dilansir dari YouTube 10 Best Id, berikut rekomendasi kuliner malam Surabaya yang terkenal enak dan wajib masuk daftar kunjungan.
1. Sate Klopo Ondomohen Bu Asih
Sate klopo merupakan salah satu kuliner khas Surabaya yang sangat terkenal. Daging sapi atau ayam dibalut parutan kelapa sebelum dibakar sehingga menghasilkan aroma harum dan cita rasa gurih yang khas.
Tempat yang paling populer untuk menikmati hidangan ini adalah Sate Klopo Ondomohen Bu Asih yang telah berdiri sejak era 1940-an. Berlokasi di Jalan Walikota Mustajab No. 36, Ketabang, Genteng, Surabaya.
2. Rawon Setan
Pecinta rawon wajib mencicipi Rawon Setan yang sudah melegenda di Surabaya. Nama uniknya berasal dari jam operasionalnya yang dahulu buka hingga larut malam.
Kuah hitam pekat yang kaya rempah berpadu dengan potongan daging sapi empuk berukuran besar. Lokasinya berada di Jalan Embong Malang No. 78I, Genteng, Surabaya.
3. Nasi Goreng Pak Kumis
Dikenal juga sebagai Nasgor Jokodolog karena letaknya dekat Arca Jokodolog, tempat makan ini menjadi favorit para pencinta nasi goreng malam hari.
Menu andalannya adalah nasi goreng krengsengan dengan warna kemerahan khas hasil tumisan saus tomat. Beralamat di Jalan Taman Apsari No. 25, Genteng, Surabaya.
