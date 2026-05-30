12 Cafe di Jogja yang Menawarkan Spot Estetik, Cocok untuk Bersantai atau Quality Time Bersama Orang-orang Tersayang

JawaPos.Com - Yogyakarta atau lebih akrab disapa Jogja, selalu memiliki daya tarik yang membuat siapa saja ingin kembali berkunjung.

Selain dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan, Jogja juga menawarkan pengalaman kuliner yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Ketika malam tiba, suasana kota terasa semakin istimewa.

Lampu-lampu jalan mulai menyala, udara malam terasa lebih sejuk, dan berbagai cafe menghadirkan atmosfer yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

Tidak sedikit pasangan yang memilih cafe sebagai tempat untuk menikmati makan malam romantis atau sekadar berbincang santai setelah menjalani aktivitas yang padat.

Di sisi lain, banyak keluarga yang menjadikan cafe sebagai tempat berkumpul untuk menikmati hidangan lezat sambil menciptakan momen kebersamaan yang hangat.

Beruntungnya, Jogja memiliki banyak cafe yang mampu mengakomodasi kedua kebutuhan tersebut dalam satu tempat.

Mulai dari cafe dengan konsep taman yang romantis, coffee shop modern bernuansa industrial, hingga restoran estetik dengan sajian premium, semuanya dapat ditemukan di berbagai sudut Yogyakarta.

Tidak hanya menawarkan suasana yang menarik, cafe-cafe ini juga menyajikan beragam menu dengan harga yang masih ramah di kantong sehingga cocok untuk berbagai kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas cafe estetik di Jogja yang cocok untuk dikunjungi bersama pasangan maupun keluarga.

1. Kalluna Cafe & Restaurant

Kalluna Cafe & Restaurant menjadi salah satu cafe paling populer di Yogyakarta untuk menikmati makan malam romantis maupun berkumpul bersama keluarga.

Tempat ini mengusung konsep bohemian tropis yang memadukan dekorasi khas Timur Tengah dengan sentuhan modern yang elegan.

Berbagai sudut ruangan dihiasi tanaman hijau, furnitur bernuansa natural, serta ornamen artistik yang membuat suasana terasa hangat dan berkelas.

Saat malam hari, pencahayaan temaram dari lampu-lampu dekoratif menciptakan suasana yang intim dan menenangkan.