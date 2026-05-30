13 Oleh-Oleh Khas Ponorogo yang Wajib Dibeli Saat Berkunjung ke Kota Reog, dari yang Unik, Lezat, dan Sarat Budaya Daerah

JawaPos.com - Ponorogo tidak hanya dikenal sebagai kota kelahiran seni Reog yang mendunia, tetapi juga memiliki beragam oleh-oleh khas yang menarik untuk dibawa pulang.

Mulai dari kuliner tradisional hingga kerajinan bernilai seni tinggi, setiap buah tangan dari Ponorogo menyimpan cerita budaya yang khas dan sulit ditemukan di daerah lain.

Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Ponorogo, berikut beberapa rekomendasi oleh-oleh khas Ponorogo yang layak masuk daftar belanja seperti dilansir dari laman Traveloka dan Nahwa Tour.

1. Jenang Mirah

Jenang Mirah menjadi salah satu ikon kuliner Ponorogo yang sudah terkenal sejak lama. Makanan tradisional berbahan dasar ketan ini memiliki tekstur kenyal dengan rasa manis yang pas.

Selain awet disimpan, Jenang Mirah juga mudah ditemukan di berbagai pusat oleh-oleh sehingga cocok dijadikan buah tangan untuk keluarga.

2. Topeng Reog Mini

Jika ingin membawa pulang simbol khas Ponorogo, topeng Reog mini adalah pilihan yang tepat. Miniatur ini dibuat menyerupai topeng Singa Barong yang menjadi ikon utama pertunjukan Reog.

Selain cocok dijadikan pajangan, topeng ini juga sering diburu wisatawan sebagai koleksi bernilai budaya.

3. Gethuk Golan

Gethuk Golan merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong pilihan. Rasanya manis dengan tekstur lembut dan aroma khas yang menggugah selera.

Kudapan ini sudah lama menjadi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Ponorogo.