11 Oleh-Oleh dari Sidoarjo yang Banyak Direkomendasikan untuk Buah Tangan, Mulai dari Kuliner hingga Kerajinan Khas

Ilustrasi oleh-oleh Sidoarjo (Instagram @stefanielaz) JawaPos.com - Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri dan kota penyangga Surabaya, tetapi juga memiliki beragam produk khas yang cocok dijadikan oleh-oleh.

Mulai dari makanan berbahan hasil laut hingga kerajinan tangan bernilai seni, semuanya menawarkan cita rasa dan karakter khas daerah yang sulit ditemukan di tempat lain.

Jika Anda sedang berkunjung ke Kota Delta, berikut beberapa oleh-oleh khas Sidoarjo yang banyak direkomendasikan wisatawan seperti dilansir dari laman AUTO2000 dan Traveloka.

1. Kerupuk Udang

Kerupuk udang menjadi salah satu ikon kuliner Sidoarjo yang sudah terkenal hingga berbagai daerah di Indonesia.

Terbuat dari campuran udang segar dan tepung pilihan, kerupuk ini memiliki aroma khas serta rasa gurih yang kuat. Teksturnya renyah dan cocok dijadikan camilan maupun pelengkap berbagai hidangan.

2. Bandeng Asap

Bandeng asap merupakan oleh-oleh favorit karena memiliki rasa gurih dengan aroma asap yang menggugah selera.

Proses pengasapan tradisional membuat daging ikan tetap lembut sekaligus lebih tahan lama. Produk ini sangat cocok dibawa pulang sebagai lauk khas pesisir Jawa Timur.

3. Kue Lumpur

Bagi pencinta jajanan tradisional, kue lumpur khas Sidoarjo wajib dicoba. Kue ini memiliki tekstur lembut dengan rasa manis yang pas.

Biasanya dibuat dari campuran kentang, santan, dan telur sehingga menghasilkan cita rasa yang legit serta cocok dinikmati bersama teh atau kopi.

4. Petis Udang