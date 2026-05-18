Oleh-Oleh Wonosobo Setelah Mendaki Gunung Dieng, Carica Manisan Segar yang Wajib di Beli dan Deretan Buah Tangan Lain yang Wajib Masuk Daftar Belanjaan

JawaPos.com-Wonosobo menjadi salah satu kota dengan destinasi yang paling sering dituju.

Berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, keindahan alam di Wonosobo sudah tidak perlu diragukan lagi.

Pegunungan Dieng yang kerap menjadi spot mendaki dan berlibur wisatawan, menjadi tempat yang menarik dan wajib anda kunjungi.

Suhunya yang dingin dengan hawa yang sejuk, memberikan ketenangan bagi anda, di tengah padatnya aktivitas.

Selain destinasi wisatanya yang indah, Dieng juga memiliki berbagai makanan khas yang lezat dan unik.

Salah satu oleh-oleh yang paling terkenal adalah carica. Menurut informasi dari kanal YouTube @IraWindari, carica merupakan manisan khas Wonosobo yang dibuat dari pepaya gunung khas dataran tinggi Dieng.

Rasanya manis dengan tekstur chewy dari buah pepaya, menjadikannya cocok dinikmati saat anda sedang kehausan.

Tidak hanya carica yang wajib anda beli, masih banyak pilihan kuliner khas Wonosobo yang sayang untuk anda lewatkan.

Semuanya cocok dijadikan untuk oleh-oleh, berikut rekomendasi makanan khas Wonosobo yang wajib anda borong untuk dibawa pulang.

Carica