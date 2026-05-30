Resep Daging Sapi Semur Panggang Gurih Manis dengan Bumbu Medok dan Tekstur Super Empuk

JawaPos.Com - Semur daging sapi panggang merupakan salah satu hidangan yang menghadirkan perpaduan sempurna antara kelembutan daging sapi dan kekayaan cita rasa rempah khas Indonesia. Berbeda dari semur biasa yang umumnya hanya dimasak hingga kuah mengental, semur panggang melalui proses tambahan yang membuat permukaan daging menjadi lebih karamelisasi, menghadirkan aroma yang lebih harum dan rasa yang semakin mendalam.

Hidangan ini sangat cocok disajikan sebagai menu spesial saat makan bersama keluarga, perayaan hari besar, atau jamuan istimewa untuk tamu.

Keistimewaan semur panggang terletak pada penggunaan berbagai rempah aromatik seperti pala, cengkih, jahe, dan daun salam yang berpadu dengan kecap manis serta saus tiram.

Kombinasi bahan-bahan tersebut menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit hangat yang meresap hingga ke serat daging.

Penggunaan brisket atau sandung lamur juga membuat hasil akhir terasa lebih juicy karena bagian daging ini memiliki keseimbangan antara daging dan lemak yang memberikan cita rasa lebih kaya saat dimasak dalam waktu lama.

Proses memasak menggunakan presto membantu daging menjadi sangat empuk tanpa kehilangan sari rasanya.

Setelah itu, daging kembali dimasak bersama bawang bombai, mentega, madu, dan kecap manis hingga menghasilkan lapisan saus mengilap yang menyelimuti setiap potongan daging.