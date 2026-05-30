Resep Kwetiau Goreng Ala Chinese Food dengan Aroma Wok Hei yang Kuat dan Cita Rasa Gurih yang Menggoda

JawaPos.Com - Kwetiau goreng merupakan salah satu hidangan berbahan dasar mie beras yang memiliki banyak penggemar karena teksturnya yang kenyal serta kemampuannya menyerap bumbu dengan sangat baik. Sajian ini sering ditemukan di restoran Chinese food, warung kaki lima, hingga pusat kuliner malam karena menawarkan kombinasi rasa gurih, manis, dan sedikit smoky yang begitu menggoda.

Dengan tambahan aneka topping seperti udang, telur, dan lapchiong, kwetiau goreng menjadi hidangan yang sederhana namun mampu menghadirkan pengalaman makan yang memuaskan dalam setiap suapan.

Keistimewaan kwetiau goreng terletak pada proses memasaknya yang menggunakan api besar sehingga menghasilkan aroma khas yang sering dikenal sebagai wok hei.

Aroma inilah yang membuat kwetiau goreng terasa lebih nikmat dan berbeda dari olahan mie lainnya.

Perpaduan bawang putih, bawang merah, saus tiram, kecap manis, dan kecap Maggi menciptakan rasa yang kaya namun tetap seimbang.

Kehadiran sambal terasi juga memberikan sentuhan pedas yang memperkuat cita rasa tanpa mendominasi keseluruhan hidangan.

Tidak hanya lezat, kwetiau goreng juga menjadi pilihan menu yang praktis untuk disajikan saat makan siang maupun makan malam.

Tambahan tauge dan kucai memberikan tekstur segar yang melengkapi kenyalnya kwetiau, sementara udang dan lapchiong menghadirkan rasa gurih yang semakin memperkaya sajian.