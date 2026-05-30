Resep Kwetiau Goreng Ala Chinese Food dengan Aroma Wok Hei yang Kuat dan Cita Rasa Gurih yang Menggoda

Ilustrasi kwetiau goreng. (Magnific)
JawaPos.Com - Kwetiau goreng merupakan salah satu hidangan berbahan dasar mie beras yang memiliki banyak penggemar karena teksturnya yang kenyal serta kemampuannya menyerap bumbu dengan sangat baik.
Sajian ini sering ditemukan di restoran Chinese food, warung kaki lima, hingga pusat kuliner malam karena menawarkan kombinasi rasa gurih, manis, dan sedikit smoky yang begitu menggoda.
Dengan tambahan aneka topping seperti udang, telur, dan lapchiong, kwetiau goreng menjadi hidangan yang sederhana namun mampu menghadirkan pengalaman makan yang memuaskan dalam setiap suapan.
Keistimewaan kwetiau goreng terletak pada proses memasaknya yang menggunakan api besar sehingga menghasilkan aroma khas yang sering dikenal sebagai wok hei.
Aroma inilah yang membuat kwetiau goreng terasa lebih nikmat dan berbeda dari olahan mie lainnya.
Perpaduan bawang putih, bawang merah, saus tiram, kecap manis, dan kecap Maggi menciptakan rasa yang kaya namun tetap seimbang.
Kehadiran sambal terasi juga memberikan sentuhan pedas yang memperkuat cita rasa tanpa mendominasi keseluruhan hidangan.
Tidak hanya lezat, kwetiau goreng juga menjadi pilihan menu yang praktis untuk disajikan saat makan siang maupun makan malam.
Tambahan tauge dan kucai memberikan tekstur segar yang melengkapi kenyalnya kwetiau, sementara udang dan lapchiong menghadirkan rasa gurih yang semakin memperkaya sajian.
Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep kwetiau goreng yang menghasilkan sekitar empat porsi dan cocok dinikmati bersama keluarga maupun teman dalam suasana santai.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat