Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 30 Mei 2026 | 16.37 WIB

Resep Sapi Saus Lada Hitam Ala Restoran dengan Daging Juicy dan Bumbu Meresap

Ilustrasi sapi saus lada hitam. (Youtube/Devina Hermawan)

JawaPos.Com - Sapi saus lada hitam merupakan salah satu hidangan yang sangat populer karena menghadirkan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan sensasi pedas hangat dari lada hitam yang khas. 

Menu ini sering ditemukan di restoran Chinese food maupun restoran keluarga karena cita rasanya yang kaya namun tetap mudah diterima oleh berbagai kalangan. 

Potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk lalu dipadukan dengan saus lada hitam yang kental menciptakan sajian yang sederhana tetapi terasa istimewa. 

Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat dan telur mata sapi, hidangan ini mampu menjadi menu makan yang memuaskan kapan saja.

Keistimewaan sapi saus lada hitam terletak pada penggunaan lada hitam kasar yang memberikan aroma tajam sekaligus rasa hangat yang menggugah selera. 

Selain itu, kombinasi bawang putih, bawang merah, bawang bombai, dan cabai merah keriting menghasilkan aroma masakan yang begitu harum saat ditumis. 

Tambahan saus tiram, kecap manis, dan saus tomat membuat cita rasa semakin kompleks dengan keseimbangan gurih dan manis yang pas. 

Tekstur saus yang mengental juga membuat setiap potongan daging terbalut sempurna sehingga rasa bumbu dapat dinikmati dalam setiap gigitan.

Menu ini sangat cocok dijadikan pilihan saat ingin menyajikan masakan spesial tanpa harus menggunakan bahan yang terlalu banyak. 

Proses pembuatannya relatif cepat, terutama karena daging terlebih dahulu dimarinasi menggunakan maizena dan kecap asin sehingga teksturnya menjadi lebih lembut saat dimasak. 

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang praktis, resep ini dapat menjadi andalan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Editor: Novia Tri Astuti
