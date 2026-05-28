10 Rekomendasi Tempat Makan Bakmi Jawa Paling Enak, Otentik, dan Legendaris di Jogja

Ilustrasi Bakmi (Freepik)
JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya terkenal sebagai kota budaya dan pendidikan, tetapi juga surga kuliner malam yang selalu dirindukan wisatawan.
Salah satu hidangan yang paling melekat dengan suasana malam Jogja adalah Bakmi Jawa.
Aroma bumbu tradisional yang dimasak menggunakan anglo menghadirkan sensasi hangat yang sulit dilupakan.
Bakmi Jawa memiliki karakter rasa yang khas dibanding olahan mie lainnya.
Perpaduan mie kuning, bihun, telur bebek, suwiran ayam kampung, dan kuah gurih menciptakan cita rasa autentik yang tetap bertahan lintas generasi.
Tidak heran jika banyak warung bakmi di Jogja telah berdiri puluhan tahun dan tetap dipadati pengunjung hingga sekarang.
Menariknya, setiap warung Bakmi Jawa di Jogja memiliki ciri khas tersendiri.
Ada yang terkenal dengan kuahnya yang kental, ada pula yang menawarkan suasana tradisional penuh nuansa pedesaan.
Jika Anda sedang mencari pengalaman wisata kuliner yang hangat dan autentik, berikut rekomendasi tempat makan Bakmi Jawa paling enak dan legendaris di Jogja yang wajib dicoba yang dirangkum dari Google Maps pada Rabu (27/05).
Bakmi Jawa Pak Pele menjadi salah satu destinasi kuliner malam paling terkenal di kawasan Alun-Alun Utara Yogyakarta.
