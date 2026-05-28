12 Tempat Jajan Kebab Paling Recommended di Semarang untuk Pecinta Kuliner Timur Tengah Kekinian

JawaPos.Com - Semarang semakin dikenal sebagai kota dengan pilihan kuliner yang beragam, termasuk aneka makanan khas Timur Tengah yang kini makin populer di kalangan anak muda.

Salah satu yang paling banyak dicari tentu kebab. Makanan berbahan tortilla dengan isian daging, sayuran segar, dan saus gurih ini menjadi favorit karena praktis, mengenyangkan, dan punya rasa yang cocok dinikmati kapan saja.

Tidak hanya sebagai camilan, kebab juga sering dijadikan pilihan makan siang maupun makan malam karena porsinya yang cukup memuaskan.

Menariknya, tempat kebab di Semarang kini hadir dengan banyak konsep dan variasi rasa.

Ada yang menawarkan kebab jumbo dengan isian super penuh, ada yang menghadirkan cita rasa ala Turki dengan rempah yang lebih kuat, hingga kebab modern dengan topping kekinian seperti mozzarella dan saus spesial.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi tempat jajan kebab paling recommended di Semarang yang wajib dicoba.

1. Kebab Kebudd Semarang

Kebab Kebudd menjadi salah satu tempat favorit pencinta kebab di Semarang karena dikenal punya porsi yang padat dengan rasa yang cukup kuat.

Daging yang digunakan terasa juicy dengan bumbu gurih yang meresap, sementara saus creamy-nya membuat setiap gigitan terasa semakin nikmat.

Kulit kebabnya juga memiliki tekstur lembut dengan tingkat kematangan yang pas sehingga nyaman dinikmati meski isiannya cukup penuh.

Ukuran kebab di sini tergolong besar dan cocok untuk makan praktis yang tetap mengenyangkan.

Selain rasanya yang konsisten, tempat ini juga cukup populer di kalangan anak muda karena pilihan menunya variatif dan harganya masih ramah di kantong.

Lokasinya berada di Jalan Kaligarang, Gajahmungkur, dengan kisaran harga sekitar Rp20.000 hingga Rp40.000 per porsi.

2. Kebab Kalap