12 Tempat Jajan Kebab Paling Recommended di Semarang untuk Pecinta Kuliner Timur Tengah Kekinian

Ilustrasi kebab paling recommended di Semarang. (Magnific)
JawaPos.Com - Semarang semakin dikenal sebagai kota dengan pilihan kuliner yang beragam, termasuk aneka makanan khas Timur Tengah yang kini makin populer di kalangan anak muda.
Salah satu yang paling banyak dicari tentu kebab. Makanan berbahan tortilla dengan isian daging, sayuran segar, dan saus gurih ini menjadi favorit karena praktis, mengenyangkan, dan punya rasa yang cocok dinikmati kapan saja.
Tidak hanya sebagai camilan, kebab juga sering dijadikan pilihan makan siang maupun makan malam karena porsinya yang cukup memuaskan.
Ada yang menawarkan kebab jumbo dengan isian super penuh, ada yang menghadirkan cita rasa ala Turki dengan rempah yang lebih kuat, hingga kebab modern dengan topping kekinian seperti mozzarella dan saus spesial.
Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi tempat jajan kebab paling recommended di Semarang yang wajib dicoba.
1. Kebab Kebudd Semarang
Kebab Kebudd menjadi salah satu tempat favorit pencinta kebab di Semarang karena dikenal punya porsi yang padat dengan rasa yang cukup kuat.
Daging yang digunakan terasa juicy dengan bumbu gurih yang meresap, sementara saus creamy-nya membuat setiap gigitan terasa semakin nikmat.
Kulit kebabnya juga memiliki tekstur lembut dengan tingkat kematangan yang pas sehingga nyaman dinikmati meski isiannya cukup penuh.
Ukuran kebab di sini tergolong besar dan cocok untuk makan praktis yang tetap mengenyangkan.
Selain rasanya yang konsisten, tempat ini juga cukup populer di kalangan anak muda karena pilihan menunya variatif dan harganya masih ramah di kantong.
Lokasinya berada di Jalan Kaligarang, Gajahmungkur, dengan kisaran harga sekitar Rp20.000 hingga Rp40.000 per porsi.
2. Kebab Kalap
Sesuai dengan namanya, Kebab Kalap cocok untuk yang sedang lapar besar dan mencari kebab dengan ukuran yang memuaskan.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat