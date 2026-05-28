8 Rekomendasi Kuliner Trenggalek, Mulai Segelas Sarabah yang Hangat Sampai Sensasi Makan Unik dari Nasi Gegok

JawaPos.com - Trenggalek adalah Kota yang terletak di Jawa Timur. Selain terkenal karena keindahan alamnya, kota ini juga memiliki beragam kuliner khas yang wajib anda coba

Kota Trenggalek memiliki wisata pantai yang indah dan hasil laut yang melimpah,Trenggalek juga menyimpan kuliner hidden gem yang bercita rasa khas.

Mulai dari camilan tradisional sampai makanan berat, semuanya dapat anda jumpai di sini.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @BansosPedia, deretan kuliner ini bisa menjadi pilihan saat liburan di Kota Trenggalek.

Jangan lupa untuk mencoba semuanya, karena banyak hidangan khas Trenggalek yang sulit ditemukan di daerah lain.

Sarabah

Sarabah merupakan minuman tradisional khas Trenggalek. Sarabah dapat memberi sensasi hangat di dalam tubuh.minuman ini terbuat dari susu, jahe, dan gula aren, yang dimasak perlahan.

Sego Gegok

Sego gegok merupakan nasi bungkus yang sekilas mirip dengan nasi kucing. Perbedaannya pada sego gegok ini menggunakan sambal teri yang dibungkus menggunakan daun pisang.

Sebelum dihidangkan, sego gegok direbus dulu, supaya teksturnya lebih pulen dan aromanya menyatu. Saat anda makan sego gegok ini, rasanya kurang untuk mengambil satu porsi, disamping cita rasanya yang lezat.

Sego Thiwul

Sego thiwul adalah jenis nasi yang terbuat dari ketela. Sego thiwul menjadi makanan pokok masyarakat Trenggalek dengan lauk ikan, ikan asin, ayam lodho atau ayam goreng. Tidak lupa ditambah dengan urap, sayur rebus, dan juga sambal bawang yang semakin melengkapi cita rasa sego thiwul.

Nasi Goreng Anglo