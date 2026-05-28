Oseng Sapi Ketumbar Cabe Bawang: Pedas Wangi dan Bikin Nasi Ludes

Potret sapi ketumbar cabe bawang dengan daging empuk dan aroma bawang. (Instagram.com/@lorensavirgiana)
JawaPos.com - Oseng Sapi Ketumbar Cabe Bawang dari @lorensavirgiana ini jadi salah satu olahan daging yang simpel tapi rasanya nendang banget. Daging dimarinasi dengan ketumbar dan baking soda sehingga hasil akhirnya lebih empuk, juicy, dan penuh aroma rempah.
Yang bikin menu ini spesial adalah tumisan bawang merah dan bawang putih dalam jumlah banyak. Saat dimasak sampai transparan dan sedikit caramelized, aromanya benar-benar bikin lapar. Ditambah cabai rawit merah dan hijau, rasanya jadi pedas gurih dengan sensasi smoky yang nagih.
Menu ini paling nikmat disantap hangat dengan nasi putih banyak. Baru dicampur aja aromanya langsung bikin kalap makan.
Bahan-bahan
Marinasi Daging
200 gram daging sapi
1/2 sdt garam
1 sdt lada bubuk
1-2 sdm ketumbar, ulek kasar
1 sdt baking soda
1 sdm tepung maizena
Sedikit air
Bahan Tumis
15 bawang merah
1 bonggol bawang putih
10 cabai rawit merah
7 cabai rawit hijau
Minyak secukupnya
1/2 sdt garam
1/2 sdt MSG
1/2 sdt kaldu jamur
1 sdt terasi
Cara Membuat
1. Marinasi daging
Campurkan daging sapi dengan semua bahan marinasi lalu diamkan sekitar 15 menit.
2. Goreng daging
Goreng daging di minyak panas dengan api besar sekitar 1-2 menit saja agar tetap juicy. Angkat dan tiriskan.
3. Siapkan bumbu tumis
Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai sesuai selera.
4. Tumis bumbu
Tumis semua bahan tumis hingga bawang mulai transparan dan harum.
5. Tambahkan seasoning
Masukkan garam, MSG, kaldu jamur, dan terasi lalu aduk rata.
6. Masukkan daging
Tambahkan daging sapi goreng lalu aduk cepat hingga semua bumbu tercampur rata.
7. Sajikan
Angkat segera agar bawang tidak gosong lalu sajikan hangat bersama nasi putih.
Oseng Sapi Ketumbar Cabe Bawang ini punya rasa gurih pedas dengan aroma bawang dan ketumbar yang super menggoda. Dagingnya empuk, juicy, dan tetap terasa smoky karena dimasak cepat dengan api besar.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk olahan daging kurban atau lauk sehari-hari yang praktis tapi rasanya luar biasa. Pedas, wangi, dan auto bikin nambah nasi terus!
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat