Oseng Sapi Ketumbar Cabe Bawang: Pedas Wangi dan Bikin Nasi Ludes

JawaPos.com - Oseng Sapi Ketumbar Cabe Bawang dari @lorensavirgiana ini jadi salah satu olahan daging yang simpel tapi rasanya nendang banget. Daging dimarinasi dengan ketumbar dan baking soda sehingga hasil akhirnya lebih empuk, juicy, dan penuh aroma rempah.



Yang bikin menu ini spesial adalah tumisan bawang merah dan bawang putih dalam jumlah banyak. Saat dimasak sampai transparan dan sedikit caramelized, aromanya benar-benar bikin lapar. Ditambah cabai rawit merah dan hijau, rasanya jadi pedas gurih dengan sensasi smoky yang nagih.



Menu ini paling nikmat disantap hangat dengan nasi putih banyak. Baru dicampur aja aromanya langsung bikin kalap makan.



Bahan-bahan

Marinasi Daging

200 gram daging sapi

1/2 sdt garam

1 sdt lada bubuk

1-2 sdm ketumbar, ulek kasar

1 sdt baking soda

1 sdm tepung maizena

Sedikit air



Bahan Tumis

15 bawang merah

1 bonggol bawang putih

10 cabai rawit merah

7 cabai rawit hijau

Minyak secukupnya

1/2 sdt garam

1/2 sdt MSG

1/2 sdt kaldu jamur

1 sdt terasi



Cara Membuat

1. Marinasi daging

Campurkan daging sapi dengan semua bahan marinasi lalu diamkan sekitar 15 menit.

2. Goreng daging

Goreng daging di minyak panas dengan api besar sekitar 1-2 menit saja agar tetap juicy. Angkat dan tiriskan.

3. Siapkan bumbu tumis

Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai sesuai selera.

4. Tumis bumbu

Tumis semua bahan tumis hingga bawang mulai transparan dan harum.

5. Tambahkan seasoning

Masukkan garam, MSG, kaldu jamur, dan terasi lalu aduk rata.

6. Masukkan daging

Tambahkan daging sapi goreng lalu aduk cepat hingga semua bumbu tercampur rata.

7. Sajikan

Angkat segera agar bawang tidak gosong lalu sajikan hangat bersama nasi putih.



Oseng Sapi Ketumbar Cabe Bawang ini punya rasa gurih pedas dengan aroma bawang dan ketumbar yang super menggoda. Dagingnya empuk, juicy, dan tetap terasa smoky karena dimasak cepat dengan api besar.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk olahan daging kurban atau lauk sehari-hari yang praktis tapi rasanya luar biasa. Pedas, wangi, dan auto bikin nambah nasi terus!