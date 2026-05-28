Tempe Crispy Kemangi: Gurih Pedas Wangi yang Bikin Nagih

Potret tempe crispy kemangi dengan bumbu pedas gurih dan aroma kemangi. (instagram.com/@madebythewa)
JawaPos.com - Tempe Crispy Kemangi dari @madebythewa ini jadi olahan tempe yang sederhana tapi rasanya luar biasa nagih. Tempe digoreng crispy lalu dimasak bersama bawang, cabai, dan saus gurih hingga bumbunya meresap sempurna.
Yang bikin spesial tentu aroma daun kemangi di akhir masakan. Harumnya langsung bikin rasa tempe jadi lebih segar dan makin bikin lapar. Perpaduan kecap asin, saus tiram, dan kecap ikan juga membuat rasanya gurih umami dengan sedikit sentuhan manis yang balance.
Tekstur tempe yang renyah dipadukan dengan bumbu pedas gurih benar-benar paling cocok dimakan pakai nasi hangat.
Bahan-bahan
1 balok tempe
1 sdt garam
1 sdt lada putih
3 sdm tepung beras
1-2 sdm tepung maizena
2 butir telur
3 siung bawang putih
3 siung bawang merah
5 buah cabai rawit
1-2 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
1 sdt kecap ikan
Garam dan lada secukupnya
1/2 sdm gula
Daun kemangi secukupnya
Cara Membuat
1. Siapkan tempe
Potong tempe sesuai selera lalu campurkan dengan garam, lada putih, tepung beras, maizena, dan telur.
2. Goreng tempe
Goreng tempe hingga crispy dan golden brown lalu tiriskan.
3. Tumis bumbu
Iris bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit lalu tumis hingga harum.
4. Tambahkan saus
Masukkan kecap asin, saus tiram, kecap ikan, gula, garam, dan lada.
5. Masukkan tempe
Tambahkan tempe goreng lalu aduk hingga semua bumbu melapisi tempe dengan rata.
6. Tambahkan kemangi
Masukkan daun kemangi di akhir lalu aduk sebentar sampai layu dan harum.
7. Sajikan
Nikmati hangat bersama nasi putih.
Tempe Crispy Kemangi ini punya kombinasi rasa gurih, pedas, dan aroma kemangi yang super menggoda. Tempenya tetap renyah meski dibalut bumbu, bikin setiap gigitan terasa makin nikmat.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget jadi lauk praktis sehari-hari atau camilan gurih saat lagi ingin yang sederhana tapi tetap spesial. Murah, gampang dibuat, dan auto bikin nambah nasi!
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat