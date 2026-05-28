Tempe Crispy Kemangi: Gurih Pedas Wangi yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Tempe Crispy Kemangi dari @madebythewa ini jadi olahan tempe yang sederhana tapi rasanya luar biasa nagih. Tempe digoreng crispy lalu dimasak bersama bawang, cabai, dan saus gurih hingga bumbunya meresap sempurna.



Yang bikin spesial tentu aroma daun kemangi di akhir masakan. Harumnya langsung bikin rasa tempe jadi lebih segar dan makin bikin lapar. Perpaduan kecap asin, saus tiram, dan kecap ikan juga membuat rasanya gurih umami dengan sedikit sentuhan manis yang balance.



Tekstur tempe yang renyah dipadukan dengan bumbu pedas gurih benar-benar paling cocok dimakan pakai nasi hangat.



Bahan-bahan

1 balok tempe

1 sdt garam

1 sdt lada putih

3 sdm tepung beras

1-2 sdm tepung maizena

2 butir telur

3 siung bawang putih

3 siung bawang merah

5 buah cabai rawit

1-2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdt kecap ikan

Garam dan lada secukupnya

1/2 sdm gula

Daun kemangi secukupnya



Cara Membuat

1. Siapkan tempe

Potong tempe sesuai selera lalu campurkan dengan garam, lada putih, tepung beras, maizena, dan telur.

2. Goreng tempe

Goreng tempe hingga crispy dan golden brown lalu tiriskan.

3. Tumis bumbu

Iris bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit lalu tumis hingga harum.

4. Tambahkan saus

Masukkan kecap asin, saus tiram, kecap ikan, gula, garam, dan lada.

5. Masukkan tempe

Tambahkan tempe goreng lalu aduk hingga semua bumbu melapisi tempe dengan rata.

6. Tambahkan kemangi

Masukkan daun kemangi di akhir lalu aduk sebentar sampai layu dan harum.

7. Sajikan

Nikmati hangat bersama nasi putih.



Tempe Crispy Kemangi ini punya kombinasi rasa gurih, pedas, dan aroma kemangi yang super menggoda. Tempenya tetap renyah meski dibalut bumbu, bikin setiap gigitan terasa makin nikmat.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget jadi lauk praktis sehari-hari atau camilan gurih saat lagi ingin yang sederhana tapi tetap spesial. Murah, gampang dibuat, dan auto bikin nambah nasi!