11 Rekomendasi Kebab Favorit Warga Bandung, Topping Melimpah Tapi Harga Tetap Bersahabat

JawaPos.Com - Bandung selalu punya banyak pilihan kuliner menarik yang cocok untuk anak muda, termasuk deretan tempat kebab dengan rasa lezat dan harga yang masih ramah di kantong.

Tidak hanya menawarkan isian daging yang melimpah, banyak gerai kebab di Bandung juga menghadirkan berbagai topping kekinian seperti mozzarella, telur, hingga saus spesial yang bikin rasanya semakin nagih.

Mulai dari kawasan Dago, Dipatiukur, sampai area kuliner malam di pusat kota, kebab menjadi salah satu street food favorit yang hampir selalu ramai pembeli.

Selain cocok untuk makan malam, kebab juga sering dijadikan pilihan menu praktis saat nongkrong atau berburu kuliner larut malam.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi kebab favorit warga Bandung yang wajib dicoba.

1. Kabobs - Premium Kebab

Kabobs menjadi salah satu brand kebab yang sangat populer di Bandung, terutama di kawasan Dago yang dikenal sebagai pusat nongkrong anak muda dan wisata kuliner.

Tempat ini terkenal dengan ukuran kebabnya yang besar serta isian daging sapi yang melimpah di setiap porsi.

Salah satu menu favorit pelanggan adalah kebab dengan tambahan mozzarella dan saus spesial creamy yang membuat rasanya semakin rich dan gurih.

Tortillanya memiliki tekstur lembut di bagian dalam tetapi tetap sedikit renyah setelah dipanggang sehingga memberikan sensasi makan yang lebih nikmat.

Selain rasanya yang konsisten, Kabobs juga memiliki banyak pilihan menu mulai dari kebab original hingga varian premium dengan topping ekstra daging dan keju.

Porsinya cukup besar sehingga cocok untuk makan siang maupun makan malam yang mengenyangkan.

Tempatnya juga nyaman untuk makan santai setelah beraktivitas di kawasan Dago.

Harga menu berkisar Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran dan tambahan topping.