15 Tempat Jajan Kebab Terbaik di Jakarta, Menghadirkan Perpaduan Rasa Gurih, Pedas, dan Creamy

Ilustrasi Kebab terbaik di Jakarta. (Magnific)
JawaPos.Com - Jakarta menjadi salah satu kota dengan perkembangan kuliner Timur Tengah yang sangat pesat, termasuk untuk urusan kebab.
Tidak hanya hadir sebagai street food praktis, kebab kini berkembang menjadi menu favorit untuk makan siang, makan malam, hingga kuliner malam bersama teman.
Banyak gerai kebab di Jakarta menawarkan kombinasi rasa yang semakin beragam, mulai dari gurihnya daging panggang, sensasi pedas dari saus dan rempah khas Timur Tengah, hingga saus creamy yang membuat setiap gigitan terasa lebih kaya dan memuaskan.
Menariknya, tempat kebab di Jakarta tidak hanya tersebar di pusat perbelanjaan modern, tetapi juga hadir di kawasan kuliner jalanan yang selalu ramai pembeli.
Mulai dari Tebet, Kemang, Kelapa Gading, hingga Tanah Abang, hampir setiap sudut Jakarta memiliki tempat kebab favorit dengan ciri khas masing-masing.
Ada yang terkenal dengan ukuran jumbo, ada yang unggul karena bumbu autentik ala Turki atau Persia, dan ada pula yang populer karena topping mozzarella serta saus melimpah.
Selain rasa yang menggoda, banyak tempat kebab di Jakarta juga menawarkan harga yang masih cukup terjangkau untuk berbagai kalangan.
Tidak heran jika kebab menjadi salah satu kuliner yang terus diminati anak muda hingga pekerja kantoran.
Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas tempat jajan kebab di Jakarta yang wajib dicoba.
1. Kebab Monster Kebon Kacang
Kebab Monster menjadi salah satu tempat kebab paling populer di Jakarta karena terkenal dengan ukuran porsinya yang besar dan isian daging yang benar-benar melimpah.
Banyak pelanggan datang khusus untuk mencoba kebab jumbo dengan tambahan mozzarella dan saus creamy khas yang terasa gurih di setiap gigitan.
Dagingnya juicy dengan perpaduan bumbu yang cukup kuat sehingga tetap terasa nikmat meski porsinya besar.
Selain menu original, tersedia juga beberapa pilihan kebab pedas yang cocok untuk pencinta rasa lebih bold.
Tortillanya dipanggang hingga sedikit renyah di bagian luar tetapi tetap lembut di dalam, membuat tekstur kebab semakin menarik saat dinikmati.
