Telor Dadar Pedes Gurih: Kuah Santan Pedas yang Bikin Nambah Terus

Potret telor dadar kuah santan pedas gurih ala warteg. (instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Telor Dadar Pedes Gurih dari @adelscooking ini membuktikan kalau lauk sederhana bisa terasa luar biasa enak. Telur dadar yang disiram kuah santan pedas gurih menghasilkan rasa rumahan yang comforting banget, mirip masakan warteg legendaris.
Kuah santannya kaya rasa dengan perpaduan bawang, cabai, dan kunyit yang harum. Pedasnya nendang tapi tetap creamy karena santan, bikin kuahnya auto pengen disiram banyak ke nasi hangat.
Yang paling nikmat, telur dadar yang dimasak lagi di dalam kuah jadi makin menyerap bumbu. Semakin lama didiamkan, rasanya malah makin enak dan medok.
Bahan-bahan
1 butir telur
Bumbu Halus
5 siung bawang merah
3 siung bawang putih
10 buah cabai merah keriting
20 buah cabai rawit hijau
1 sdt garam
1/2 sdt gula pasir
1 sdt kunyit bubuk
Bahan Kuah
150 ml air
1 bungkus santan instan
Cara Membuat
1. Buat telur dadar
Kocok telur lalu goreng hingga matang. Sisihkan.
2. Haluskan bumbu
Blender atau ulek semua bahan bumbu halus hingga lembut.
3. Tumis bumbu
Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
4. Masak kuah santan
Tuang air dan santan instan lalu aduk perlahan hingga mendidih.
5. Masukkan telur
Masukkan telur dadar ke dalam kuah santan pedas.
6. Masak hingga meresap
Masak beberapa menit agar bumbu meresap ke dalam telur.
7. Sajikan
Nikmati hangat bersama nasi putih.
Telor Dadar Pedes Gurih ini punya rasa pedas creamy yang benar-benar bikin nagih. Kuah santannya medok, telurnya lembut dan penuh bumbu, cocok banget buat lauk sederhana sehari-hari.
Sebagai penutup, menu ini pas banget buat anak kos, tanggal tua, atau siapa saja yang ingin masakan rumahan simple tapi tetap bikin kalap makan nasi!
