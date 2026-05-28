Telor Dadar Pedes Gurih: Kuah Santan Pedas yang Bikin Nambah Terus

JawaPos.com - Telor Dadar Pedes Gurih dari @adelscooking ini membuktikan kalau lauk sederhana bisa terasa luar biasa enak. Telur dadar yang disiram kuah santan pedas gurih menghasilkan rasa rumahan yang comforting banget, mirip masakan warteg legendaris.



Kuah santannya kaya rasa dengan perpaduan bawang, cabai, dan kunyit yang harum. Pedasnya nendang tapi tetap creamy karena santan, bikin kuahnya auto pengen disiram banyak ke nasi hangat.



Yang paling nikmat, telur dadar yang dimasak lagi di dalam kuah jadi makin menyerap bumbu. Semakin lama didiamkan, rasanya malah makin enak dan medok.



Bahan-bahan

1 butir telur



Bumbu Halus

5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

10 buah cabai merah keriting

20 buah cabai rawit hijau

1 sdt garam

1/2 sdt gula pasir

1 sdt kunyit bubuk



Bahan Kuah

150 ml air

1 bungkus santan instan



Cara Membuat

1. Buat telur dadar

Kocok telur lalu goreng hingga matang. Sisihkan.

2. Haluskan bumbu

Blender atau ulek semua bahan bumbu halus hingga lembut.

3. Tumis bumbu

Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

4. Masak kuah santan

Tuang air dan santan instan lalu aduk perlahan hingga mendidih.

5. Masukkan telur

Masukkan telur dadar ke dalam kuah santan pedas.

6. Masak hingga meresap

Masak beberapa menit agar bumbu meresap ke dalam telur.

7. Sajikan

Nikmati hangat bersama nasi putih.



Telor Dadar Pedes Gurih ini punya rasa pedas creamy yang benar-benar bikin nagih. Kuah santannya medok, telurnya lembut dan penuh bumbu, cocok banget buat lauk sederhana sehari-hari.



Sebagai penutup, menu ini pas banget buat anak kos, tanggal tua, atau siapa saja yang ingin masakan rumahan simple tapi tetap bikin kalap makan nasi!