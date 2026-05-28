Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 28 Mei 2026 | 16.15 WIB

Bingung Masak Daging Kurban? Simak, Resep Simple Sate Kambing ala Chef Devina Hermawan

Ilustrasi - Sate Kambing ala Devina Hermawan. (Youtube Chef Devina Hermawan)

JawaPos.Com - Jika Anda mendapat daging berlimpah di Hari Raya Idul Adha dan bingung harus di masak apa? Chef Devina Hermawan telah memberikan rekomendasi yang pas, nih! 

Lewat kanal Youtubenya, chef jebolan dari ajang Master Chef Indionesia ini telah memberikan resep olahan sate dengan resep simple namun rasanya dijamin premium.

Ya, sate kambing menjadi salah satu olahan paling populer di Hari Raya Idul Adha.

Selain mudah di buat, sate kambing juga memiliki cita rasa yang khas untuk sajian Hari Raya Idul Adha.

Bagi kamu yang masih bingung untuk membuat sate kambing di Hari Raya Idul Adha, simak informasi berikut.

Dilansir dari Youtube Chef Devina Hermawan, inilah resep simpel dan praktis untuk membuat sate kambing.

Resep Sate Kambing (2-3 porsi)

Bahan:
500 gram daging has kambing
3 siung bawang putih
5 siung bawang merah
5 cm lengkuas, iris
1 sdm ketumbar sangrai
3 sdm air asam jawa
3 sdm kecap manis
1 sdt garam
1 sdt kaldu bubuk
1/2 sdt merica
2 sdm air

Bahan sambal kecap:
5 siung bawang merah
6 buah cabai rawit merah
1 buah tomat merah
1 buah jeruk nipis
100 ml kecap manis

