Cara Membuat Soto Ayam Kuah Bening ala Rumahan yang Enak untuk Menu Keluarga, Yuk Intip Resepnya!

JawaPos.com - Soto ayam kuah bening menjadi salah satu menu favorit keluarga yang cocok disantap kapan saja.
Rasanya gurih, segar, dan aromanya begitu menggugah selera. Menariknya, resep soto ayam ala rumahan ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.
Kuah bening yang kaya rempah dipadukan dengan suwiran ayam, bihun, toge, hingga sambal rawit pedas membuat sajian ini terasa istimewa meski dibuat dengan cara sederhana.
Cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Yuk simak resep lengkapnya seperti dilansir dari akun YouTube Dapurnya NenyS.
Bahan Soto Ayam Kuah Bening
Bahan Utama
- 250 gram daging ayam bagian dada
- 1.500 ml air
Bumbu Halus
- 12 siung bawang merah
- 7 siung bawang putih
- 5 butir kemiri sangrai
- 1 sdt ketumbar bubuk
- 1 sdt kunyit bubuk
- 1 sdt merica bubuk
- 1 sdt garam
- Jahe sebesar ibu jari
Bumbu Aromatik
- 2 batang serai, geprek
- Lengkuas sebesar ibu jari, geprek
- 5 lembar daun jeruk
- 4 lembar daun salam
Bumbu Pelengkap Kuah
- 1 sdm garam
- 1 sdm gula pasir
- 1 sdm kaldu ayam bubuk
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat