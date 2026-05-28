Cara Membuat Soto Ayam Kuah Bening ala Rumahan yang Enak untuk Menu Keluarga, Yuk Intip Resepnya!

Ilustrasi soto ayam kuah bening (Instagram @yens_kitchen8)

Soto ayam kuah bening menjadi salah satu menu favorit keluarga yang cocok disantap kapan saja.

Rasanya gurih, segar, dan aromanya begitu menggugah selera. Menariknya, resep soto ayam ala rumahan ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.

Kuah bening yang kaya rempah dipadukan dengan suwiran ayam, bihun, toge, hingga sambal rawit pedas membuat sajian ini terasa istimewa meski dibuat dengan cara sederhana.

Cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Yuk simak resep lengkapnya seperti dilansir dari akun YouTube Dapurnya NenyS.

Bahan Soto Ayam Kuah Bening

Bahan Utama

- 250 gram daging ayam bagian dada

- 1.500 ml air

Bumbu Halus

- 12 siung bawang merah

- 7 siung bawang putih

- 5 butir kemiri sangrai

- 1 sdt ketumbar bubuk

- 1 sdt kunyit bubuk

- 1 sdt merica bubuk

- 1 sdt garam

- Jahe sebesar ibu jari

Bumbu Aromatik

- 2 batang serai, geprek

- Lengkuas sebesar ibu jari, geprek

- 5 lembar daun jeruk

- 4 lembar daun salam

Bumbu Pelengkap Kuah