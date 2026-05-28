Cara Aman Memanaskan Masakan Hewan Kurban, Berbahaya Jika Dilakukan Berkali-kali

JawaPos.com – Cara memanaskan kembali masakan hewan kurban tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat meningkatkan risiko kontaminasi bakteri jika dilakukan berulang kali. Kebiasaan memanaskan masakan ini sering dilakukan saat perayaan Idul Adha.

Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Jovita Amelia, M.Sc, Sp.GK mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan cara penyimpanan dan pemanasan ulang makanan berbahan daging kurban jika akan dimakan keesokan hari.

“Makanan yang akan disimpan sebaiknya disimpan di pendingin dan untuk menghabiskan disarankan dipanaskan hingga cukup panas untuk menghilangkan bakteri,” ujar dr. Jovita saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (28/5).

Ia menegaskan, makanan olahan daging tidak disarankan dipanaskan berulang kali karena dapat meningkatkan risiko kontaminasi bakteri yang berbahaya bagi kesehatan.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat memperhatikan kebersihan dan cara memasak daging kurban sejak awal, yakni dengan mencuci bersih dan memasak hingga benar-benar matang.

Batas Aman Konsumsi Daging Kurban, Jangan Tiap Hari! Namun begitu, dr. Jovita menekankan pentingnya membatasi konsumsi daging merah agar tetap aman bagi tubuh. Apalagi saat pembagian daging kurban.

“Daging merah tidak disarankan terlalu banyak karena kaitannya dengan berbagai masalah kesehatan, di antaranya kanker. Jadi yang disarankan 350–500 gram per minggu,” tuturnya.