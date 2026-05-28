Cara Aman Simpan Daging Kurban agar Awet dan Segar, Jangan Dibersihkan Pakai Air!

Ilustrasi daging kurban. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS).
JawaPos.com – Penyimpanan daging kurban tidak boleh dilakukan sembarangan agar tetap awet, segar, dan aman dikonsumsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengingatkan beberapa langkah untuk memastikan keawetan daging kurban saat disimpan.
BPOM RI menekankan bahwa penanganan daging kurban harus memperhatikan aspek keamanan pangan sejak awal, mulai dari pembersihan hingga proses penyimpanan dan pembekuan.
Jangan Cuci Daging dengan Air
BPOM RI mengimbau masyarakat untuk tidak mencuci daging mentah menggunakan air sebelum disimpan. Sebagai gantinya, kotoran yang menempel seperti kerikil, tanah, potongan plastik, atau sisa darah sebaiknya dibersihkan menggunakan tisu atau lap bersih.
“Jangan bersihkan pakai air, ya! Daging mentah tidak disarankan dicuci karena percikan air bisa membawa bakteri menyebar ke area sekitar seperti wastafel, meja dapur, peralatan masak, hingga makanan lain,” tulis akun Instagram resmi BPOM, dikutip Kamis (28/5).
Potong Sesuai Kebutuhan dan Gunakan Alat Terpisah
Setelah dibersihkan, daging sebaiknya dipotong sesuai kebutuhan agar lebih mudah disimpan dan diolah. BPOM RI juga menekankan pentingnya penggunaan peralatan berbeda untuk bahan mentah dan matang.
"Gunakan talenan berbeda untuk daging mentah, jeroan, dan daging matang," tulis BPOM
Langkah ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang yang dapat membahayakan kesehatan.
Simpan dalam Wadah Bersih dan Kedap Udara
