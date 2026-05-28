10 Rekomendasi Kuliner Ayam Geprek Paling Enak di Jogja, Pedasnya Bikin Nagih dan Selalu Ramai

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan gudeg dan angkringan, tetapi juga menjadi kota kelahiran kuliner ayam geprek yang kini populer di seluruh Indonesia.

Cita rasa khas ayam geprek Jogja memiliki karakter berbeda karena sambalnya diulek langsung bersama cabai rawit segar sesaat sebelum disajikan.

Perpaduan ayam goreng tepung yang renyah dengan sambal pedas segar menciptakan sensasi rasa yang khas dan sulit dilupakan.

Kuliner ayam geprek di Jogja berkembang sangat pesat dan memiliki banyak variasi menarik.

Mulai dari konsep warung sederhana hingga restoran modern keluarga, semuanya menawarkan ciri khas sambal dan tingkat kepedasan yang berbeda-beda.

Tidak heran jika ayam geprek menjadi menu favorit mahasiswa, wisatawan, hingga keluarga yang ingin menikmati makan siang pedas dan mengenyangkan.

Selain rasa pedas yang menggugah selera, banyak tempat makan ayam geprek di Jogja juga dikenal karena porsinya yang melimpah dan harga yang ramah di kantong.

Berikut rekomendasi 10 kuliner ayam geprek paling enak, populer, dan wajib Anda coba saat berada di Yogyakarta yang dilansir dari Google Maps pada Kamis (28/05).

1. Ayam Geprek Bu Rum 1

Tempat makan ini dikenal sebagai pelopor ayam geprek pertama di Indonesia dan sudah menjadi legenda kuliner Jogja sejak tahun 2003.