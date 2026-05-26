15 Kuliner Ayam Geprek Paling Nendang di Surabaya, Ukuran Luar Biasa Sambalnya Menyala

JawaPos.com - Ayam geprek adalah salah satu kuliner paling digemari di Surabaya, hadir dengan ayam goreng renyah yang diulek bersama sambal pedas yang sangat nendang di setiap suapannya.

Setiap warung ayam geprek punya keistimewaan tersendiri, mulai dari pilihan sambal yang sangat beragam, level kepedasan yang bisa disesuaikan, menu kreatif, hingga harga yang sangat terjangkau.

Dari warung geprek sederhana dengan harga sangat bersahabat di bawah Rp20.000 hingga restoran modern dengan konsep rice bowl yang sangat kekinian, pilihan ayam geprek di kota ini sangat lengkap.

Dilansir dari laman ayamgeprekenak.id dan cari kuliner indonesia pada Selasa (26/5), berikut 15 rekomendasi kuliner ayam geprek paling nendang di Surabaya.

1. Ayam Geprek Cip Cip

Warung yang berlokasi di Jl. Ketintang No. 191, Wonokromo ini menghadirkan pilihan menu yang sangat beragam mulai dari ayam geprek, chicken wings, kulit ayam, bebek, hingga ikan dori geprek yang semuanya sangat renyah.

Pilihan sambal sangat lengkap mencakup sambal bawang, sambal matah, dan sambal korek dengan kepedasan yang bisa disesuaikan, ditambah camilan pentol cip dan kentang goreng sebagai pelengkap.

2. Geprek Kak Rose

Warung yang berlokasi di Ruko Manyar Garden, Jl. Nginden Semolo No. 7, Sukolilo ini menghadirkan ayam geprek dengan harga sangat bersahabat dan rasa pedas yang sangat menggigit.