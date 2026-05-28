Nasi Godog Ala Rumahan: Hangat, Gurih, dan Comforting Banget

Potret nasi godong ala mie godong dengan kuah gurih kaldu ayam dan topping ayam suwir. ( instagram.com/@safsaffa)
JawaPos.com - Nasi Godog ala @safsaffa ini jadi solusi buat kamu yang lagi pengen mie godog tapi ingin versi lebih mengenyangkan dan tetap nyaman di perut. Kuahnya gurih hangat dengan aroma kemiri dan bawang yang khas banget seperti mie godog rumahan.
Kaldu ayam dari rebusan paha fillet membuat rasa kuah jadi lebih dalam dan savory alami. Ditambah telur, sawi, kol, dan ayam suwir, hasil akhirnya benar-benar comforting dan cocok disantap saat malam dingin atau hujan.
Yang bikin makin nikmat tentu sensasi kuah hangat yang meresap ke nasi. Sederhana, tapi rasanya bikin tenang dan susah berhenti makan.
Bahan-bahan
Bumbu Halus
2 bawang merah
3 butir kemiri sangrai
3 siung bawang putih
Sedikit air
Bahan Utama
Paha ayam fillet
Lada
Garam
Kaldu jamur
Telur
Sawi
Kol
Cabai rawit
Nasi putih
Cara Membuat
1. Rebus ayam
Rebus paha ayam sekitar 15 menit hingga matang. Jangan buang air rebusannya karena akan dipakai sebagai kaldu.
2. Suwir ayam
Angkat ayam lalu suwir-suwir untuk topping.
3. Masak bumbu
Haluskan bawang merah, kemiri, dan bawang putih dengan sedikit air.
4. Tumis bumbu
Masak bumbu halus hingga air menyusut lalu tambahkan sedikit minyak dan tumis sampai harum.
5. Tambahkan kaldu
Tuang kaldu ayam perlahan sambil diaduk.
6. Bumbui kuah
Tambahkan lada, garam, dan kaldu jamur sesuai selera.
7. Masukkan telur dan sayur
Masukkan telur lalu aduk perlahan. Tambahkan sawi dan kol hingga layu.
8. Sajikan
Tuang kuah ke atas nasi lalu tambahkan ayam suwir dan cabai rawit.
Nasi Godog ini punya rasa kuah yang gurih hangat dengan aroma kemiri yang khas dan comforting banget. Perpaduan nasi, ayam suwir, telur, dan sayur bikin menu ini sederhana tapi lengkap dan mengenyangkan.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget buat makan malam anti ribet atau saat badan lagi butuh makanan hangat yang bikin nyaman. Murah, gampang, tapi rasanya homey banget!
