Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 28 Mei 2026 | 15.58 WIB

Udang Caramelized Butter: Wangi Butter dan Bawangnya Bikin Lapar

Potret udang caramelized butter dengan aroma butter, bawang, dan lada hitam yang super menggoda. (instagram.com/@adhistyput) - Image

Potret udang caramelized butter dengan aroma butter, bawang, dan lada hitam yang super menggoda. (instagram.com/@adhistyput)


JawaPos.com - Udang Caramelized Butter dari @adhistyput ini benar-benar salah satu menu udang paling wangi dan menggoda. Aroma butter yang meleleh dipadukan dengan tumisan bawang melimpah langsung bikin dapur harum dan perut lapar.

Udangnya dimasak hingga juicy dengan bumbu gurih savory yang meresap sempurna. Tambahan saus tiram, lada hitam, dan parsley membuat rasanya makin rich tanpa terasa berat. Yang paling nikmat tentu perpaduan bawang merah kecil dan bawang putih yang caramelized hingga manis gurih.

Menu ini paling cocok disantap hangat dengan nasi putih banyak karena kuah dan aromanya benar-benar bikin susah berhenti makan.

Bahan-bahan
Bumbu Halus
1/2 bawang bombay
5 siung bawang putih
3 sdm air

Bahan Utama
300 gram udang
50 gram unsalted butter
15 bawang merah kecil
5 siung bawang putih
10 cabai rawit
1 sdm saus tiram
1 sdt parsley kering
1 sdt kaldu jamur
1 sdt garam
1/2 sdt lada hitam
1 batang daun bawang

Cara Membuat
1. Haluskan bumbu
Blender bawang bombay, bawang putih, dan air hingga halus.
2. Tumis butter dan bawang
Lelehkan butter lalu tumis bawang merah kecil dan bawang putih hingga harum dan mulai caramelized.
3. Masukkan bumbu halus
Tambahkan bumbu halus lalu masak hingga matang dan harum.
4. Masak udang
Masukkan udang lalu aduk hingga berubah warna dan matang.
5. Tambahkan seasoning
Masukkan saus tiram, parsley, kaldu jamur, garam, dan lada hitam.
6. Tambahkan cabai dan daun bawang
Masukkan cabai rawit dan daun bawang lalu aduk sebentar hingga layu.
7. Sajikan
Nikmati hangat bersama nasi putih.

Udang Caramelized Butter ini punya rasa gurih buttery dengan aroma bawang yang kuat dan super menggoda. Udangnya juicy, bumbunya rich, dan ada sedikit sensasi pedas dari cabai rawit yang bikin makin nikmat.

Sebagai penutup, menu ini cocok banget jadi lauk spesial rumahan yang praktis tapi rasanya seperti restoran seafood. Wangi, gurih, dan dijamin bikin rebutan nasi!

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Resep Kwetiau Goreng Ala Chinese Food dengan Aroma Wok Hei yang Kuat dan Cita Rasa Gurih yang Menggoda - Image
Kuliner

Resep Kwetiau Goreng Ala Chinese Food dengan Aroma Wok Hei yang Kuat dan Cita Rasa Gurih yang Menggoda

Sabtu, 30 Mei 2026 | 16.48 WIB

Resep Daging Sapi Semur Panggang Gurih Manis dengan Bumbu Medok dan Tekstur Super Empuk - Image
Kuliner

Resep Daging Sapi Semur Panggang Gurih Manis dengan Bumbu Medok dan Tekstur Super Empuk

Sabtu, 30 Mei 2026 | 16.45 WIB

Resep Sayap Ayam Kecap Inggris Praktis dengan Marinasi Sederhana yang Meresap hingga ke Dalam Daging - Image
Kuliner

Resep Sayap Ayam Kecap Inggris Praktis dengan Marinasi Sederhana yang Meresap hingga ke Dalam Daging

Sabtu, 30 Mei 2026 | 16.41 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore