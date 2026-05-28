Udang Caramelized Butter: Wangi Butter dan Bawangnya Bikin Lapar



JawaPos.com - Udang Caramelized Butter dari @adhistyput ini benar-benar salah satu menu udang paling wangi dan menggoda. Aroma butter yang meleleh dipadukan dengan tumisan bawang melimpah langsung bikin dapur harum dan perut lapar.



Udangnya dimasak hingga juicy dengan bumbu gurih savory yang meresap sempurna. Tambahan saus tiram, lada hitam, dan parsley membuat rasanya makin rich tanpa terasa berat. Yang paling nikmat tentu perpaduan bawang merah kecil dan bawang putih yang caramelized hingga manis gurih.



Menu ini paling cocok disantap hangat dengan nasi putih banyak karena kuah dan aromanya benar-benar bikin susah berhenti makan.



Bahan-bahan

Bumbu Halus

1/2 bawang bombay

5 siung bawang putih

3 sdm air



Bahan Utama

300 gram udang

50 gram unsalted butter

15 bawang merah kecil

5 siung bawang putih

10 cabai rawit

1 sdm saus tiram

1 sdt parsley kering

1 sdt kaldu jamur

1 sdt garam

1/2 sdt lada hitam

1 batang daun bawang



Cara Membuat

1. Haluskan bumbu

Blender bawang bombay, bawang putih, dan air hingga halus.

2. Tumis butter dan bawang

Lelehkan butter lalu tumis bawang merah kecil dan bawang putih hingga harum dan mulai caramelized.

3. Masukkan bumbu halus

Tambahkan bumbu halus lalu masak hingga matang dan harum.

4. Masak udang

Masukkan udang lalu aduk hingga berubah warna dan matang.

5. Tambahkan seasoning

Masukkan saus tiram, parsley, kaldu jamur, garam, dan lada hitam.

6. Tambahkan cabai dan daun bawang

Masukkan cabai rawit dan daun bawang lalu aduk sebentar hingga layu.

7. Sajikan

Nikmati hangat bersama nasi putih.



Udang Caramelized Butter ini punya rasa gurih buttery dengan aroma bawang yang kuat dan super menggoda. Udangnya juicy, bumbunya rich, dan ada sedikit sensasi pedas dari cabai rawit yang bikin makin nikmat.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget jadi lauk spesial rumahan yang praktis tapi rasanya seperti restoran seafood. Wangi, gurih, dan dijamin bikin rebutan nasi!