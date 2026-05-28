Nola Amalia Rosyada
Kamis, 28 Mei 2026 | 15.48 WIB

Cheesy Spinach Potato Melt: Gurih, Lumer, dan Super Comforting

Potret cheesy spinach potato melt yang sangat praktis dibuat. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@hello.itsmillie)

JawaPos.com - Cheesy Spinach Potato Melt dari @hello.itsmillie ini jadi menu simpel yang rasanya comforting banget. Perpaduan kentang crispy, telur lembut, bayam segar, dan mozzarella lumer bikin satu pan ini terasa lengkap dan mengenyangkan.

Kentang parut yang digoreng langsung di pan menghasilkan tekstur renyah di bagian bawah, sementara bagian atasnya tetap lembut dari telur dan keju yang meleleh sempurna. Bayam juga memberi rasa segar sehingga rasanya balance dan tidak terlalu heavy.

Menu ini cocok banget untuk sarapan, brunch, atau makan malam praktis saat ingin sesuatu yang hangat dan cepat dibuat.

Bahan-bahan
3 butir telur
50 gram bayam
1 buah kentang
75 gram keju mozzarella

Cara Membuat
1. Siapkan kentang
Parut kentang langsung di atas pan lalu ratakan.
2. Masak kentang
Masak hingga bagian bawah kentang sedikit crispy dan kecoklatan.
3. Tambahkan telur
Tuang telur yang sudah dikocok lalu masak hingga mulai set.
4. Balik adonan
Balik perlahan agar kedua sisi matang merata.
5. Tambahkan isian
Masukkan mozzarella dan bayam di satu sisi.
6. Lipat
Lipat adonan menjadi setengah lingkaran lalu masak hingga kejunya meleleh sempurna.
7. Sajikan
Nikmati hangat saat kejunya masih lumer.

Cheesy Spinach Potato Melt ini punya kombinasi tekstur crispy, creamy, dan cheesy yang bikin susah berhenti makan. Bayam juga membuat rasanya terasa lebih fresh dan tidak enek.

Sebagai penutup, menu ini cocok banget buat kamu yang ingin masakan simpel tapi tetap terasa spesial dan mengenyangkan. Bahannya sedikit, masaknya cepat, tapi hasilnya super satisfying!

Editor: Novia Tri Astuti
