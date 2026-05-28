Cheesy Spinach Potato Melt: Gurih, Lumer, dan Super Comforting

JawaPos.com - Cheesy Spinach Potato Melt dari @hello.itsmillie ini jadi menu simpel yang rasanya comforting banget. Perpaduan kentang crispy, telur lembut, bayam segar, dan mozzarella lumer bikin satu pan ini terasa lengkap dan mengenyangkan.



Kentang parut yang digoreng langsung di pan menghasilkan tekstur renyah di bagian bawah, sementara bagian atasnya tetap lembut dari telur dan keju yang meleleh sempurna. Bayam juga memberi rasa segar sehingga rasanya balance dan tidak terlalu heavy.



Menu ini cocok banget untuk sarapan, brunch, atau makan malam praktis saat ingin sesuatu yang hangat dan cepat dibuat.



Bahan-bahan

3 butir telur

50 gram bayam

1 buah kentang

75 gram keju mozzarella



Cara Membuat

1. Siapkan kentang

Parut kentang langsung di atas pan lalu ratakan.

2. Masak kentang

Masak hingga bagian bawah kentang sedikit crispy dan kecoklatan.

3. Tambahkan telur

Tuang telur yang sudah dikocok lalu masak hingga mulai set.

4. Balik adonan

Balik perlahan agar kedua sisi matang merata.

5. Tambahkan isian

Masukkan mozzarella dan bayam di satu sisi.

6. Lipat

Lipat adonan menjadi setengah lingkaran lalu masak hingga kejunya meleleh sempurna.

7. Sajikan

Nikmati hangat saat kejunya masih lumer.



Cheesy Spinach Potato Melt ini punya kombinasi tekstur crispy, creamy, dan cheesy yang bikin susah berhenti makan. Bayam juga membuat rasanya terasa lebih fresh dan tidak enek.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget buat kamu yang ingin masakan simpel tapi tetap terasa spesial dan mengenyangkan. Bahannya sedikit, masaknya cepat, tapi hasilnya super satisfying!