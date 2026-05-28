Cheesy Spinach Potato Melt: Gurih, Lumer, dan Super Comforting

Potret cheesy spinach potato melt yang sangat praktis dibuat. (Sumber: instagram.com/@hello.itsmillie)
JawaPos.com - Cheesy Spinach Potato Melt dari @hello.itsmillie ini jadi menu simpel yang rasanya comforting banget. Perpaduan kentang crispy, telur lembut, bayam segar, dan mozzarella lumer bikin satu pan ini terasa lengkap dan mengenyangkan.
Kentang parut yang digoreng langsung di pan menghasilkan tekstur renyah di bagian bawah, sementara bagian atasnya tetap lembut dari telur dan keju yang meleleh sempurna. Bayam juga memberi rasa segar sehingga rasanya balance dan tidak terlalu heavy.
Menu ini cocok banget untuk sarapan, brunch, atau makan malam praktis saat ingin sesuatu yang hangat dan cepat dibuat.
Bahan-bahan
3 butir telur
50 gram bayam
1 buah kentang
75 gram keju mozzarella
Cara Membuat
1. Siapkan kentang
Parut kentang langsung di atas pan lalu ratakan.
2. Masak kentang
Masak hingga bagian bawah kentang sedikit crispy dan kecoklatan.
3. Tambahkan telur
Tuang telur yang sudah dikocok lalu masak hingga mulai set.
4. Balik adonan
Balik perlahan agar kedua sisi matang merata.
5. Tambahkan isian
Masukkan mozzarella dan bayam di satu sisi.
6. Lipat
Lipat adonan menjadi setengah lingkaran lalu masak hingga kejunya meleleh sempurna.
7. Sajikan
Nikmati hangat saat kejunya masih lumer.
Cheesy Spinach Potato Melt ini punya kombinasi tekstur crispy, creamy, dan cheesy yang bikin susah berhenti makan. Bayam juga membuat rasanya terasa lebih fresh dan tidak enek.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget buat kamu yang ingin masakan simpel tapi tetap terasa spesial dan mengenyangkan. Bahannya sedikit, masaknya cepat, tapi hasilnya super satisfying!
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat