Wafer Bread Rolls: Roti Gulung Cokelat yang Lumer dan Crispy



JawaPos.com - Wafer Bread Rolls dari @ammirene ini jadi camilan manis yang simpel tapi bikin ketagihan. Perpaduan roti tawar yang crispy di luar dengan isian wafer cokelat yang lumer di dalam benar-benar comforting banget buat ngemil sore.



Saat digoreng dengan margarin, bagian luar roti jadi golden brown dan harum. Sementara wafer di dalamnya meleleh lembut dan menghasilkan rasa cokelat yang manis creamy di setiap gigitan.



Selain bahannya simpel, camilan ini juga cepat dibuat dan cocok banget untuk ide dessert praktis di rumah. Anak-anak sampai orang dewasa pasti suka!



Bahan-bahan

6 lembar roti tawar

3 bungkus wafer cokelat

1 butir telur

30 ml susu full cream

Margarin secukupnya



Cara Membuat

1. Pipihkan roti

Pipihkan roti tawar menggunakan rolling pin atau gelas hingga lebih tipis.

2. Isi wafer

Letakkan wafer cokelat di atas roti lalu gulung rapat.

3. Siapkan celupan

Campurkan telur dan susu full cream lalu aduk rata.

4. Celup roti

Celupkan roti gulung ke campuran telur dan susu hingga terlapisi.

5. Panggang atau goreng

Panaskan margarin lalu masak wafer bread rolls hingga semua sisi golden brown dan crispy.

6. Sajikan

Nikmati hangat saat isi cokelatnya masih lumer.



Wafer Bread Rolls ini punya kombinasi tekstur yang super enak: luar crispy buttery, dalamnya manis cokelat dan crunchy dari wafer. Rasanya mirip dessert café tapi versi lebih praktis dan hemat.



Sebagai penutup, camilan ini cocok banget buat teman ngopi, ide bekal anak, atau dessert cepat saat lagi pengen yang manis-manis. Simple, cantik, dan auto habis dalam sekali duduk!