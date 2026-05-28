Sosis Telur Dry Rub: Menu Simpel Pedas Gurih yang Nagih

Potret sosis telur dry rub dengan bumbu gurih pedas dan aroma rempah yang kuat. (instagram.com/@hello.itsmillie)
JawaPos.com - Sosis Telur Dry Rub dari @hello.itsmillie ini jadi menu sederhana yang rasanya jauh dari kata biasa. Perpaduan sosis yang juicy dengan telur orak-arik lembut lalu dibalut bumbu dry rub menghasilkan rasa gurih pedas yang super nendang.
Aroma bawang dan cabai yang ditumis sampai harum bikin masakan ini langsung menggoda sejak awal dimasak. Saat dry rub dicampurkan, rasa rempahnya jadi lebih keluar dan membuat telur serta sosis terasa makin kaya rasa.
Menu ini cocok banget buat lauk cepat di rumah, apalagi saat bingung mau masak apa dengan bahan sederhana di kulkas.
Bahan-bahan
5-6 siung bawang merah
4 siung bawang putih
4 pcs cabai rawit merah
5 pcs sosis
3 pcs telur
2 sdm dry rub
Air secukupnya
Cara Membuat
1. Masak sosis
Tumis sosis hingga kecoklatan lalu angkat dan sisihkan.
2. Buat telur orak-arik
Masak telur orak-arik hingga matang lalu sisihkan.
3. Tumis bumbu
Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum.
4. Campurkan bahan
Masukkan telur dan sosis ke dalam tumisan.
5. Tambahkan bumbu
Masukkan dry rub lalu tambahkan sedikit air agar bumbu lebih merata.
6. Masak hingga meresap
Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu meresap sempurna.
7. Sajikan
Nikmati hangat bersama nasi putih.
Sosis Telur Dry Rub ini punya rasa gurih pedas dengan aroma rempah yang bikin makan jadi lebih lahap. Tekstur telur yang lembut berpadu pas dengan sosis yang juicy dan sedikit smoky.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk lauk praktis anti ribet yang tetap terasa spesial. Bahannya sederhana, masaknya cepat, tapi rasanya benar-benar bikin nagih!
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat