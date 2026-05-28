13 Kuliner Gulai Kambing di Surabaya dengan Kuah Gurih Berempah dan Daging Empuk yang Menggoda Selera

Ilustrasi Depot Sampurna H. Suradji. (Google Map/Hendrawan Elmi)
JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang kaya rasa, mulai dari sajian khas Jawa Timur yang legendaris hingga hidangan berempah yang selalu berhasil menggugah selera.
Di antara banyak pilihan kuliner yang cocok dinikmati saat lapar melanda, gulai kambing menjadi salah satu menu yang punya penggemar setia.
Kuahnya yang gurih dengan racikan rempah yang kuat, aroma khas yang menggoda, serta tekstur daging kambing yang empuk membuat hidangan ini selalu punya tempat tersendiri di hati pencinta kuliner Nusantara.
Tak hanya cocok dinikmati saat cuaca mendung atau malam hari, gulai kambing juga tetap menggoda sebagai santapan makan siang maupun makan malam yang mengenyangkan.
Menariknya, Surabaya punya cukup banyak tempat makan yang menyajikan olahan kambing dengan karakter rasa yang berbeda-beda.
Ada yang mempertahankan resep tradisional dengan kuah kaya rempah yang kental, ada pula yang menghadirkan sajian dengan sentuhan khas Timur Tengah atau racikan lokal yang lebih akrab di lidah masyarakat Jawa Timur.
Bagi pencinta daging kambing, menemukan tempat makan dengan olahan yang tepat tentu menjadi pengalaman tersendiri, apalagi jika daging yang disajikan empuk tanpa aroma prengus yang terlalu kuat.
Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas rekomendasi kuliner gulai kambing di Surabaya yang wajib anda coba.
1. Depot Sampurna H. Suradji
Depot Sampurna H. Suradji menjadi salah satu nama yang cukup dikenal di kalangan pencinta olahan kambing di Surabaya.
Tempat makan ini telah lama menjadi tujuan banyak pelanggan yang mencari sajian kambing dengan cita rasa tradisional yang konsisten.
Menu gule kambingnya menjadi favorit karena menghadirkan kuah yang gurih, kaya rempah, dan memiliki aroma yang menggugah selera sejak pertama kali disajikan.
Perpaduan bumbu yang meresap membuat rasa kuahnya terasa hangat dan cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca sedang sejuk atau hujan.
Selain kuahnya yang menjadi daya tarik utama, potongan daging kambing di sini juga dikenal cukup empuk dan tidak berbau prengus berlebihan.
Daging dimasak hingga teksturnya nyaman dikunyah namun tetap mempertahankan cita rasa khas kambing yang disukai banyak orang.
