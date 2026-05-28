10 Rekomendasi Coffee Shop di Jogja, Interior Instagramable, Pilihan Kopi yang Berkualitas Premium, Harga Standar!

JawaPos.Com - Yogyakarta terus berkembang sebagai salah satu kota dengan kultur ngopi yang sangat hidup.

Tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar dan destinasi wisata budaya, Jogja juga menjadi rumah bagi banyak coffee shop dengan konsep yang semakin kreatif.

Menariknya, pengalaman menikmati kopi di kota ini tidak lagi sekadar soal rasa dalam cangkir, tetapi juga tentang suasana yang diciptakan.

Banyak tempat ngopi di Jogja menghadirkan interior yang dirancang dengan detail, pencahayaan yang nyaman, tata ruang yang estetik, serta atmosfer yang membuat pengunjung betah berlama-lama.

Inilah yang membuat berburu coffee shop di Jogja selalu menjadi aktivitas menyenangkan, baik untuk warga lokal, mahasiswa, pekerja kreatif, maupun wisatawan yang ingin menikmati sisi lain kota ini.

Bagi pencinta kopi, kualitas minuman tentu tetap menjadi faktor utama.

Karena itu, daftar ini tidak hanya berisi tempat dengan tampilan menarik, tetapi juga coffee shop yang dikenal serius dalam menyajikan kopi dengan kualitas yang baik.

Mulai dari specialty coffee dengan karakter rasa yang kompleks hingga espresso-based drinks yang konsisten, semuanya bisa ditemukan di Jogja.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh rekomendasi coffee shop di Jogja yang wajib dikunjungi.

1. Simetri Coffee Roasters

Simetri Coffee Roasters menjadi salah satu nama yang hampir selalu masuk rekomendasi utama ketika membahas coffee shop terbaik di Jogja.

Tempat ini dikenal memiliki suasana modern dengan desain interior yang clean, minimalis, tetapi tetap terasa hangat dan nyaman untuk berbagai aktivitas.

Banyak pengunjung datang untuk nongkrong santai, bekerja menggunakan laptop, meeting informal, hingga menikmati waktu sendiri sambil menikmati secangkir kopi.

Kualitas kopi di sini juga menjadi salah satu daya tarik utama, terutama bagi pencinta specialty coffee yang menyukai pilihan espresso-based maupun manual brew dengan karakter rasa yang lebih kompleks.