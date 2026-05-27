10 Gudeg Paling Enak dan Legendaris di Jogja, Kuliner Wajib untuk Pecinta Masakan Tradisional

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota budaya dan pelajar, tetapi juga surga wisata kuliner yang selalu berhasil membuat wisatawan rindu untuk kembali.

Dari sekian banyak makanan khas yang dimiliki Kota Gudeg ini, gudeg menjadi ikon kuliner yang paling melekat di hati para pengunjung.

Rasanya yang manis, gurih, dan kaya rempah menjadikan gudeg sebagai hidangan tradisional yang tetap populer hingga sekarang.

Gudeg sendiri merupakan masakan berbahan dasar nangka muda atau gori yang dimasak dalam waktu lama bersama santan dan gula jawa hingga menghasilkan tekstur lembut dengan warna cokelat khas.

Biasanya, hidangan ini disajikan bersama nasi hangat, sambal goreng krecek, telur bacem, tahu, tempe, hingga ayam kampung yang gurih dan empuk.

Menariknya, setiap warung gudeg di Jogja memiliki ciri khas rasa dan penyajian yang berbeda. Ada yang terkenal dengan gudeg keringnya yang tahan lama, ada pula yang populer karena kuah areh gurihnya yang melimpah.

Berikut rekomendasi 10 kuliner gudeg paling enak, legendaris, dan terkenal di Jogja yang wajib Anda coba saat berkunjung ke Yogyakarta yang dirangkum dari Google Maps pada Rabu (27/06).

1. Gudeg Yu Djum Pusat

Salah satu nama paling legendaris dalam dunia pergudegan Jogja adalah Gudeg Yu Djum.